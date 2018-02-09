Reuters: «Газпром» предрекает Европе газовый дефицит

Уже в ближайшем будущем Европа ощутит на себе дефицит газа, заявил в интервью Reuters замглавы «Газпрома» Александр Медведев. И поставки сжиженного газа из США или Катара не смогут восполнить эту нехватку, поэтому Европе уже сейчас нужно озаботиться наращиванием связей с Россией, советует он.

Уже в следующем десятилетии Европа столкнётся с дефицитом газа и ростом цен на топливо, если быстро не начнёт наращивать импорт из России, заявил замглавы «Газпрома» Александр Медведев в интервью Reuters. При этом поставки из США или Катара не смогут удовлетворить спрос на газ, предупредил он.

Администрация Трампа говорила о своих намерениях поставлять газ в Европу и Азию, чтобы сократить влияние на рынок России и ОПЕК. Тем более что после газовых споров между Россией и Украиной вопрос поставок газа стал сильно политизирован. Запад обвиняет Москву в том, что она использует газ как политическое оружие, а Россия в ответ говорит, что Запад блокирует её проекты новых трубопроводов по политическим, а не экономическим причинам.

Тем временем «Газпром» готовится начать большие поставки в Китай. Впрочем, сам Александр Медведев заверяет, что у компании хватит ресурсов и на Европу, и на Азию, но Европа должна сейчас решить, откуда она собирается брать газ, если её потребности в нём растут, а собственное производство сокращается. «Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он всё-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России», — заявил Медведев.

Несмотря на слова о том, что Европа слишком сильно зависит от российского газа, экспорт «Газпрома» в этом направлении увеличился на 8% в прошлом году и достиг рекордных 194 млрд кубометров, что укрепило до 35% долю «Газпрома» на этом рынке. И, по мнению Медведева, она может вырасти до 40% и выше, поскольку потребность Европы в газе растёт, производство в Дании, Великобритании и Норвегии замедляется, а поставки из США останутся дорогими, скромными и в основном пойдут в Азию.

«По поводу заявлений о необходимости сократить зависимость от российского газа нам в России, может быть, тоже вести разговоры о чрезмерной зависимости от денег только с одного континента? Например, от доллара или евро? На самом деле, мы все зависим друг от друга», — приводит агентство слова Медведева.

Кроме того, представитель «Газпрома» посетовал, что между Россией и ЕС сейчас нет никакого энергетического диалога. И, по его словам, даже если удастся вовремя построить газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», этого всё равно будет недостаточно, чтобы удовлетворить растущие аппетиты Европы. И сжиженный газ также не сможет компенсировать эту недостачу.

И хотя Катар рассчитывает увеличить экспорт сжиженного газа, по словам Медведева, этого не хватит, поскольку рынки в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш и Вьетнаме растут так быстро, что поглотят весь этот прирост. «Мы эти сказки про газовый пузырь уже много лет слышим. Но ничего не случилось. Я уверен, что рынок будет балансироваться», — приводит Reuters слова замглавы «Газпрома».