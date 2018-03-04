Capital: газовые распри между Россией и Украиной не повлияют на поставки газа в ЕС

Российская энергетическая корпорация «Газпром» приступила к процессу расторжения контрактов с украинским предприятием «Нафтогаз», сообщает французское издание Capital. По словам министра энергетики России Александра Новака, это никак не отразится на поставках российского газа странам Европейского союза.
Российская энергетическая корпорация «Газпром» приступила к процессу расторжения контрактов с украинским предприятием «Нафтогаз», но, по словам министра энергетики России Александра Новака, это никак не повлияет на поставки газа в Европу, сообщает французское издание Capital.
Это решение было вынесено после того, как Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» перечислить «Нафтогазу» больше $2,5 млрд.
Во время телефонного разговора Новак заверил вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича в том, что поставке российского газа странам Европейского союза в настоящее время ничего не угрожает, пишет издание.
Часть российского газа, предназначенного для стран Евросоюза, проходит транзитом через Украину. В прошлом газовые конфликты влекли за собой перебои в снабжении многих стран блока.
Украина перестала покупать газ у «Газпрома» в конце 2015 года, и российская корпорация возобновила бы поставки газа 1 марта, если бы не решение арбитражного суда.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина смогла компенсировать недостаток газа из-за решения «Газпрома» при помощи дополнительных поставок из Польши, Словакии и Венгрии, сообщает Capital.
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