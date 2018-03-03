УП: «Газпром» решил расторгнуть контракты с «Нафтогазом» из-за решения Стокгольмского арбитража

В «Газпроме» приняли решение начать процедуру расторжения действующих контрактов с компанией «Нафтогаз Украины» на транзит и покупку газа, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одно из информационных агентств.

«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, компания решила пойти на этот шаг после того, как получила решение Стокгольмского арбитража.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», — отметил Миллер.

Он подчеркнул, что решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

«Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — добавил он.

Между тем, как пишет «Украинская правда», в пресс-службе «Нафтогаза» заявляют, что не получали от «Газпрома» никаких документов, свидетельствующих о намерении расторгнуть договоры.

В конце февраля, напоминает издание, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объёмы газа для транзита. В рамках этого решения арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить украинской компании $2,56 млрд.