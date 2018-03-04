Capital: газовые распри между Россией и Украиной не повлияют на поставки газа в ЕС Российская энергетическая корпорация «Газпром» приступила к процессу расторжения контрактов с украинским предприятием «Нафтогаз», сообщает французское издание Capital. По словам министра энергетики России Александра Новака, это никак не отразится на поставках российского газа странам Европейского союза. 4 марта 2018 Capital

Capital: российская экономика растёт, но для серьёзных улучшений необходимы реформы После «обрушения» в 2014 году российская экономика снова показывает устойчивый рост, сообщает французское издание Capital. Но хотя, по прогнозам, положительная динамика сохранится и в следующем году, для высоких темпов роста необходимы структурные реформы, считают эксперты. 30 января 2018 Capital

Макрон: Путин будет меня уважать, потому что я ему ничего не должен Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы на президентских выборах «заставит Путина уважать себя» и будет вести с ним «требовательный диалог», сообщает Capital. Тем не менее французский политик не отрицает постепенного снятия антироссийских санкций, если Россия будет «выполнять свои обязательства». 15 апреля 2017 Capital

Capital: Владимир Путин финансирует свои «похождения» с помощью черной магии Не сумев реализовать свои таланты в Африке и Европе, центральноафриканские химики, придумавшие вещество, с помощью которого обычную бумагу можно превращать в 100-долларовые купюры, отправились в Москву. Как сообщает Capital, там их арестовали российские полицейские и больше никто не видел. Издание предполагает, что именно умения африканских специалистов обеспечили России ее военную кампанию в Сирии. 31 декабря 2015 Capital

Capital: Литовские бизнесмены встретят «русского агрессора» во всеоружии Конфликт на Украине порождает у многих литовцев страх, что вскоре «русский агрессор» разрушит «европейскую идиллию» и в их стране, пишет Capital. Именно поэтому молодые литовские бизнесмены берутся за оружие и с помощью американских инструкторов готовятся стать «партизанами» в случае нападения России. 31 июля 2015 Capital