Capital
Capital: газовые распри между Россией и Украиной не повлияют на поставки газа в ЕС
Российская энергетическая корпорация «Газпром» приступила к процессу расторжения контрактов с украинским предприятием «Нафтогаз», сообщает французское издание Capital. По словам министра энергетики России Александра Новака, это никак не отразится на поставках российского газа странам Европейского союза.
Capital: российская экономика растёт, но для серьёзных улучшений необходимы реформы
После «обрушения» в 2014 году российская экономика снова показывает устойчивый рост, сообщает французское издание Capital. Но хотя, по прогнозам, положительная динамика сохранится и в следующем году, для высоких темпов роста необходимы структурные реформы, считают эксперты.
Макрон: Путин будет меня уважать, потому что я ему ничего не должен
Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы на президентских выборах «заставит Путина уважать себя» и будет вести с ним «требовательный диалог», сообщает Capital. Тем не менее французский политик не отрицает постепенного снятия антироссийских санкций, если Россия будет «выполнять свои обязательства».
Capital: Владимир Путин финансирует свои «похождения» с помощью черной магии
Не сумев реализовать свои таланты в Африке и Европе, центральноафриканские химики, придумавшие вещество, с помощью которого обычную бумагу можно превращать в 100-долларовые купюры, отправились в Москву. Как сообщает Capital, там их арестовали российские полицейские и больше никто не видел. Издание предполагает, что именно умения африканских специалистов обеспечили России ее военную кампанию в Сирии.
Capital: Литовские бизнесмены встретят «русского агрессора» во всеоружии
Конфликт на Украине порождает у многих литовцев страх, что вскоре «русский агрессор» разрушит «европейскую идиллию» и в их стране, пишет Capital. Именно поэтому молодые литовские бизнесмены берутся за оружие и с помощью американских инструкторов готовятся стать «партизанами» в случае нападения России.
Capital: В деле МН17 детективам не хватает разоблачителя вроде Сноудена
Немецкий детектив Йозеф Реш, занимающийся расследованием обстоятельств крушения малайзийского «Боинга», сообщил об увеличении вознаграждения с 30 до 47 миллионов долларов. Эти дополнительные 17 миллионов полагаются тому, кто укажет, каким образом некоторые страны препятствуют следствию, пишет немецкий Capital.