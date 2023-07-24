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Capital: Елисейский дворец купил газовый котёл в обход установок правительства

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В резиденции президента Франции купили газовый котёл за €100 тыс., несмотря на желание властей полностью запретить использование такого типа отопления, пишет Capital со ссылкой на отчёты сената и Счётной палаты. Как отмечает издание, на данный момент запрещено устанавливать газовое оборудование в новых частных домах, однако с 2025 года в рамках экологического перехода ограничение распространится на многоквартирные дома.
Capital: Елисейский дворец купил газовый котёл в обход установок правительства
AP

В то время как французское правительство в рамках экологического перехода готовится полностью запретить установку газовых котлов в новых домах, такое оборудование купил Елисейский дворец, сообщает Capital со ссылкой на онлайн-газету La Lettre A. Согласно отчётам сената и Счётной палаты, на эти нужды администрация президента потратила €100 тыс.

Как рассказывает издание, в докладе об эко-действиях органов государственной власти сенатор Жан-Мишеля Арно указал, что теперь центральная система отопления дворца включает «газовые конденсационные котлы». Кабинет Макрона в своё оправдание заявил, что на установленное оборудование придётся не больше 20—30% обогрева в холодный период. Газовый котёл послужит дополнением к тепловому насосу, который работает в сильный мороз.

В статье отмечается, что правительство пытается найти альтернативы полному запрету газовых котлов. По информации газеты Libération, в газовой отрасли попытаются этому помешать, главным образом через депутатов.

Как напоминает в заключение Capital, с 2022 года газовые котлы запрещено устанавливать в новых домах. С 2025 года действие ограничений распространится на новые многоквартирные дома. Под действие запрета попадут 11 млн домохозяйств.

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