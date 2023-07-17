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Spiegel: несмотря на вред для климата, немецкие чиновники предпочитают самолёты для поездок по стране

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С 2021 года сотрудники федерального правительства Германии всё чаще используют внутреннее авиасообщение для служебных поездок. Немецкий Минфин отчитался о росте на 30% числа служебных перелётов по стране и таком же росте расходов на них. Фракция левых в бундестаге критикует поведение правительства и отмечает, что короткие перелёты по стране не оправданы и вредят климату.
Spiegel: несмотря на вред для климата, немецкие чиновники предпочитают самолёты для поездок по стране
AP

Федеральные госслужащие Германии всё чаще выбирают авиаперелёты для служебных поездок по стране. Это показал ответ Министерства финансов ФРГ на запрос фракции партии левых в бундестаге, сообщает Der Spiegel. Из ответа следует, что количество служебных перелётов по Германии с 2021-го по 2022 год выросло почти на треть.

В 2021 году министерства, бюро канцлера и другие органы федерального правительства совершили 4009 перелётов внутри Германии, в 2022 году это число возросло уже до 5330. Выросли и расходы на авиаперелёты: если в 2021 году на эти цели был потрачен почти €1 млн, то в 2022 году уже €1,3 млн.
 
За пять с половиной месяцев 2023 года чиновники федерального правительства совершили 3114 перелётов, а расходы составили €820 тыс. Три из четырёх поездок, как и прежде, приходится на авиасообщение между Берлином и бывшей столицей ФРГ — Бонном. Немецкий журнал напоминает, что все министерства Германии сохраняют дополнительное бюро в старой западногерманской столице.
 
Растущее количество перелётов критикуется оппозицией. «После кризиса, вызванного коронавирусом, я ожидала от федерального правительства толчка к переходу на цифровые технологии», — заявила Гезине Лётч, уполномоченная фракции левых по бюджету. «Zoom-конференции лучше для климата, чем перелёты внутри страны», — цитирует левого политика Der Spiegel.
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Der Spiegel Германия Европа
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