Spiegel: несмотря на вред для климата, немецкие чиновники предпочитают самолёты для поездок по стране

С 2021 года сотрудники федерального правительства Германии всё чаще используют внутреннее авиасообщение для служебных поездок. Немецкий Минфин отчитался о росте на 30% числа служебных перелётов по стране и таком же росте расходов на них. Фракция левых в бундестаге критикует поведение правительства и отмечает, что короткие перелёты по стране не оправданы и вредят климату.

Федеральные госслужащие Германии всё чаще выбирают авиаперелёты для служебных поездок по стране. Это показал ответ Министерства финансов ФРГ на запрос фракции партии левых в бундестаге, сообщает Der Spiegel. Из ответа следует, что количество служебных перелётов по Германии с 2021-го по 2022 год выросло почти на треть.

В 2021 году министерства, бюро канцлера и другие органы федерального правительства совершили 4009 перелётов внутри Германии, в 2022 году это число возросло уже до 5330. Выросли и расходы на авиаперелёты: если в 2021 году на эти цели был потрачен почти €1 млн, то в 2022 году уже €1,3 млн.



За пять с половиной месяцев 2023 года чиновники федерального правительства совершили 3114 перелётов, а расходы составили €820 тыс. Три из четырёх поездок, как и прежде, приходится на авиасообщение между Берлином и бывшей столицей ФРГ — Бонном. Немецкий журнал напоминает, что все министерства Германии сохраняют дополнительное бюро в старой западногерманской столице.

Растущее количество перелётов критикуется оппозицией. «После кризиса, вызванного коронавирусом, я ожидала от федерального правительства толчка к переходу на цифровые технологии», — заявила Гезине Лётч, уполномоченная фракции левых по бюджету. «Zoom-конференции лучше для климата, чем перелёты внутри страны», — цитирует левого политика Der Spiegel.