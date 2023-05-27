FAZ: бюрократов в Германии всё больше, а результатов всё меньше

Более 1700 новых чиновников было нанято федеральными ведомствами ФРГ с 2021 года. Оппозиция и Союз налогоплательщиков недовольны раздуванием штатов министерств и канцелярии Шольца на фоне неубедительной работы правительства и дефицита бюджета, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Министерство финансов Германии ответило на запрос депутата бундестага Вольфганга Штефингера о количестве персонала, нанятого федеральным правительством с 2021 года. В своём ответе министерство сообщает, что за два с половиной года правительство создало дополнительно 1710 должностей для чиновников и общее число работающих в 15 министерствах и канцелярии Шольца превысило 30 тыс. человек. По информации Frankfurter Allgemeine, «рекордсменом» по найму новых чиновников стало Министерство экономики и защиты климата под руководством Роберта Хабека. 249 новых должностей для чиновников было создано в ведомстве Хабека за время его работы.

Увеличили штаты своих сотрудников и другие министерства. Единственное исключение — немецкое МВД, и то только потому, что из него было выделено отдельное Министерство жилья, развития городов и строительства, в которое перешёл 431 сотрудник бывшего МВД. Само Министерство жилья стало, по мнению Вольфганга Штефингера, «особенно дорогим провалом», так как не справляется с единственной целью, под которую создавалось, — 400 тыс. единиц нового жилья ежегодно, продолжает издание.

Frankfurter Allgemeine приводит данные Союза налогоплательщиков для демонстрации роста количества чиновников в федеральном правительстве. Если ещё в 2012 году общий штат министерств и бюро бундесканцлера составлял 18 500 человек, то сейчас число работающих в правительстве достигло 30 200 человек.

«Тот, кто в связи с «жёсткими решениями по консолидации» федерального бюджета также оснащает министерства всё большим количеством государственных служащих, препятствует необходимой экономии средств», — цитирует Frankfurter Allgemeine президента Союза налогоплательщиков Райнера Хольцнагеля. «Бюджет обременяется не только дополнительными госслужащими. Расходы на офисы, командировки и ИТ-оборудование также резко возрастают. Этих денег будет потом недоставать в других местах», — продолжает Хольцнагель.

Недовольна кадровой политикой Шольца и фракция левых в бундестаге.

«Чиновников нанимают буквально каждую минуту. Операция «Пожизненный найм» с целью заботы о сопартийцах во времена инфляции и падения реальных заработных плат вряд ли приемлема», — приводит издание слова Дитмара Барча, председателя фракции левых в бундестаге.