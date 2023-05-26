DWN: затягивают пояса — продажи продуктов питания в Германии упали до рекордно низкой отметки

В мае по сравнению с показателями прошлого года продажи продуктов питания в Германии упали на 10,3%, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это самое большое сокращения с начала сбора данных в 1994 году. Ещё один антирекорд немцы поставили в потреблении мяса. Такого значения Германия не знала с 1989 года. Всему виной стремительный рост цен на продукты питания, вызванный инфляцией, подорожанием энергии и многими другими факторами, объясняет немецкое издание.

Несмотря на снижение инфляции в Германии продолжают расти цена на продукты питания, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. За год она увеличилась на 17,2%, о чём свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства. Схожим образом ситуация выглядит и по всей Европе. В связи с этим граждане стран-членов ЕС вынуждены экономить на еде.

В Германии продажи продуктов питания уже в мае упали на 10,3%, если сравнивать с показателями этого же месяца в прошлом году. Это самое большое сокращения с начала сбора данных в 1994 году. После начала боевых действий на Украине французы также стали закупать на 10% меньше еды, а свои расходы на энергию сократили на 4,8%.

По данным немецкого Федерального ведомства по сельскому хозяйству и продовольствию, потребление мяса в 2022 году упало до рекордно низкой отметки, чего не происходило с 1989 года. Это явление несомненно связано и с изменением отношения граждан к пище животного происхождения, но решающую роль в отказе от неё всё-таки сыграло повышение цен.

Граждане ФРГ вынуждены «туже затягивать пояса», констатирует издание. А на фоне этого сокращаются и доходы супермаркетов. Из-за роста цен некоторые предприятия перестали заказывать продукцию у ряда крупных поставщиков. При этом на продукты питания приходится гораздо большая часть потребления чем на энергию, так что рост их стоимости может сильно отразится на бюджете граждан, особенно в малообеспеченных семьях.

И кризису стоимости жизни не видно конца, убеждены эксперты. В нём всего лишь наступил новый этап. Первым шоком для европейцев стало нарушение цепочек поставок во время пандемии коронавируса. Потом из-за боевых действий на Украине выросли цены на энергию. После этого напряжённая ситуация возникла на рынках труда. И наконец увеличилась стоимость продуктов питания.

По мере возможностей государства ЕС пытаются сдержать рост цен, но многие из них итак потратили много денег и набрали много долгов, чтобы компенсировать рост цен на энергоресурсы и не лишится поддержки населения в противостоянии с Россией. Сейчас же они не могут брать кредиты. И всё же некоторые страны, например, Италия, Испания и Португалия, снизили налог на добавленную стоимость на продукты питания. Другие государства, к примеру, Франция, пытаются договориться с розничной торговлей, чтобы та не повышала цены.

С апреля 2022 цены на продукты питания на мировых рынках падают, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но их конечную стоимость определяет не только цена энергоресурсов. Потребители также платят за переработку, упаковку, транспортировку и сбыт, а сейчас разница в цене между стоимость продукции на ферме и на обеденном столе необыкновенно высока. К тому же производители заключили относительно дорогие контракты на поставку удобрения и энергии, чтобы гарантировать снабжение. Есть также версия, что происходящее связано с изменением рентабельности в розничной торговле.