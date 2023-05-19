NTD: шеф-повар из Нигерии провела у плиты 100 часов

00:03
Моуринью в шестой раз за карьеру вышел в финал еврокубков
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в шестой раз за карьеру вышел в финал еврокубков.
00:01
«Рома» второй год подряд сыграет в финале еврокубка
«Рома» вышла в финал Лиги Европы сезона-2022/23.
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена вечером в четверг, 18 мая, в ряде регионов Украины.
23:59
«Рома» сыграла вничью с «Байером» и прошла в финал Лиги Европы
«Рома» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
23:55
В США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий
Новый пакет антироссийских санкций США предусматривает введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
23:53
«Вест Хэм» победил АЗ и прошёл в финал Лиги конференций
«Вест Хэм» победил АЗ в ответном матче полуфинала Лиги конференций.
23:44
Жулин — о выборе музыки для ритм-танца: что-то такое с лёгким налётом ЛГБТ
Российский тренер Александр Жулин поделился мнением о теме для ритм-танца в сезоне-2023/24.
23:44
Бывшего главу Верховного суда Украины арестовали по обвинению во взятке
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал бывшего председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева по обвинению во взятке в $2,7 млн.
23:37
Белый дом: страны G7 объявят новые меры по сокращению зависимости от топлива России
В ходе саммита в Хиросиме страны G7 намереваются объявить о новых мерах по снижению зависимости от поставок российского топлива, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
23:32
Трусова рассказала, что отец с детства мотивировал её на успешные выступления деньгами
Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как отец мотивировал её с начала карьеры.
23:23
Зампостпреда КНР в ООН: поставка оружия в зону украинского конфликта ведёт к эскалации
Поставка оружия в зону конфликта на Украине ведёт к его эскалации и усложняет мирные переговоры, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.
23:14
Кокорина признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком сезона-2022/23 в чемпионате Кипра.
23:08
Чернышенко заявил, что Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков
Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
23:00
Медведев надеется, что Надаль сможет вернуться на корт
Российский теннисист Даниил Медведев надеется, что испанец Рафаэль Надаль сможет скоро вернуться на корт.
22:57
В Крыму восстановлено движение на повреждённом участке железной дороги
Движение поездов на повреждённом участке железной дороги в Крыму восстановлено, сообщает ФГУП «КЖД».
22:46
Психолог Абравитова рассказала о причинах детской агрессии
Психолог Марианна Абравитова заявила, что в случае проявления детской агрессии нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально.
22:46
Российская делегация приглашена на конгресс Международной федерации санного спорта
Федерация санного спорта России (ФССР) приглашена на конгресс Международной федерации санного спорта (FIL).
22:45
Небензя: Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз с Украины
Россия сохраняет за собой право принимать любые меры для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
22:44
Гастроэнтеролог Ломова посоветовала отказаться от хлеба на завтрак
Врач-гастроэнтеролог центра «СМ-Клиника» Валерия Ломова заявила, что на завтрак лучше не употреблять простые углеводы.
22:43
В Крыму обезвредили несколько боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Кировском, Белогорском и Ленинском районах Крыма провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
22:40
Организатор свадеб Лейбман: после пандемии концепция торжеств изменилась
Организатор свадеб Евгения Лейбман заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.
22:37
Психолог Кононов призвал включать критическое мышление для защиты от интернет-мошенников
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов посоветовал включать критическое мышление, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников.
22:31
Есмантович признан лучшим руководителем сезона КХЛ
Президент ЦСКА Игорь Есмантович признан лучшим руководителем клуба по итогам прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:28
Пентагон заявил о починке и возвращении в строй повреждённой системы Patriot
На Украине починили и вернули в строй повреждённую систему ПВО Patriot, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
22:21
Reuters: Пентагон по ошибке завысил стоимость поставленной Киеву техники на $3 млрд
В Пентагоне ошибочно завысили стоимость поставленной Украине техники примерно на $3 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сенате и американском Минобороны.
22:19
WADA наказало 203 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских атлетов после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).
22:11
Рогов: украинская армия ведёт обстрел Васильевки Запорожской области
Украинская армия обстреливает Васильевку Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
22:06
Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может появиться в России
Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA ведёт переговоры об открытии своих магазинов в России. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.
22:06
Овечкин поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне-2022/23.
22:00
Умер актёр из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев
Актёр и режиссёр Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает «Пятый канал».
21:52
Радулов вошёл в символическую сборную сезона КХЛ
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов вошёл в символическую сборную сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:50
Гладков рассказал об обстреле Белгородской области, при котором погибли два человека
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности обстрела села Нижнее Берёзово, в результате которого погибли два человека.
21:46
В Пентагоне заявили, что США помогли Украине починить систему ПВО Patriot
Соединённые Штаты помогли Киеву починить повреждённую систему ПВО Patriot. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
21:45
Фёдорова признали лучшим тренером сезона КХЛ
Наставник ЦСКА Сергей Фёдоров признан лучшим главным тренером сезона-2022/23 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:36
Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий СКА Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:32
Сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ
Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс законопроект о выходе США из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
21:32
В Москве состоялось награждение лауреатов инициативы «Горячее сердце»
В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве 17 мая состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце»
21:32
Серебрякова признали лучшим вратарём сезона КХЛ
Никита Серебряков признан лучшим вратарём сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:31
Гребёнкина признали лучшим новичком сезона КХЛ
Форвард Никита Гребёнкин признан лучшим новичком сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
21:30
Бояринцев: я бы не стал отдавать ЦСКА роль безоговорочного фаворита
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и ЦСКА.
21:25
Гришин: Федотов и Семак — два лучших тренера России прямо сейчас
Бывший тренер молодёжного ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА, а также сравнил тренеров обеих команд.
21:15
Посол Украины в Турции Боднар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования Москвы
Зерновая сделка не предусматривает выполнения российских требований, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
21:14
Президент ЦСКА Есмантович ответил, поедет ли Федотов в «Филадельфию» после службы в армии
Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос, поедет ли Иван Федотов в «Филадельфию» после службы в армии.
21:07
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
21:02
Посольство России подтвердило намерение экс-бойца ЧВК «Вагнер» вернуться из Норвегии
В посольстве России в Осло подтвердили, что экс-командир частной военной компании «Вагнер» Андрей Медведев намерен вернуться из Норвегии в Россию.
21:00
Агент сообщил, что Алексея Миранчука продолжает беспокоить нога после перелома
Агент Вадим Шпинёв сообщил, что полузащитника «Торино» Алексея Миранчука до сих пор беспокоит травма.
20:58
Госдеп: США считают, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения ДСНВ
Администрация США считает, что Россия продолжает соблюдать количественные ограничения в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
20:47
КХЛ согласовала с ФХР формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига согласовала с Федерацией хоккея России (ФХР) формат перекрёстного плей-офф на следующий сезон.
20:46
В ООН призвали Украину избегать риторики с угрозами
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак призвал украинские власти избегать риторики с угрозами после слов советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о России.
20:44
В нижегородской ОЭЗ «Кулибин» создадут три новых производства
В особой экономической зоне «Кулибин» в Нижегородской области создадут три новых производства. Объём инвестиций превысит 12 млрд рублей.