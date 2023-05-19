NTD: шеф-повар из Нигерии провела у плиты 100 часов

Нигерийский шеф-повар Хильда Бэсси провела у плиты 100 часов и приготовила более сотни блюд по 55 рецептам. Как передаёт NTD, Хильда говорит, что хотела сделать что-то необычное, чтобы привлечь внимание к себе и африканским женщинам. Теперь её рекорд должны подтвердить и зарегистрировать представители Книги Гиннесса.

100 часов у плиты провела нигерийский шеф-повар Хильда Бэсси. За это время приготовила сотню блюд по 55 рецептам. Цель нигерийки — побить рекорд Гиннесса по кулинарному марафону, то есть по самому продолжительному приготовлению пищи одним человеком.

ХИЛЬДА БЭССИ, шеф-повар: Либо я достигаю этого — и на душе у меня хорошо, либо нет — и я чувствую себя подавленной. Поэтому я решила идти к своей цели. Так что теперь я чувствую некоторое облегчение. Я счастлива и горжусь.

Поддержать Хильду пришли сотни жителей Лагоса.

АНИТА ОКИРИ, жительница Лагоса: Ни одна женщина просто так не встанет и не скажет: «Я хочу готовить 100 часов». Даже 50 часов — это сногсшибательно. Так что она отлично поработала.

Хильда говорит, что хотела сделать что-то необычное, чтобы привлечь внимание к себе и африканским женщинам. Она также мечтает познакомить как можно больше людей с нигерийской кухней.

Рекорд ещё должны подтвердить и зарегистрировать представители Книги Гиннесса. Предыдущее достижение принадлежит индийскому шеф-повару Лате Тондон. В 2019 году она готовила беспрерывно 87 часов 45 минут.

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.