Guardian: к 2035 году число страдающих от ожирения угрожает превысить 2 млрд человек

Согласно исследованию экспертов Всемирной федерации по борьбе с ожирением, если не принять срочные меры, то уже к 2035 году количество людей, имеющих лишний вес или более серьёзную степень ожирения, вырастет вдвое и достигнет 4 млрд человек. При этом 25% жителей нашей планеты будут страдать от клинического ожирения, что значительно повысит риск развития рака, диабета, различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов, сообщает The Guardian.

Как показывает статистика, на данный момент уже около 2,6 млрд человек имеют избыточный вес или страдают ожирением, что составляет примерно 38% от всего населения мира. Однако эксперты предупреждают, что если не принять срочные меры и данная тенденция сохранится, то через 12 лет эта цифра превысит 4 млрд человек и достигнет 51% от общего числа людей, пишет The Guardian.



Об этом говорится в отчёте по результатам исследования, проведённого Всемирной федерацией по борьбе с ожирением. В этом документе также подчёркивается: если правительства всех стран оперативно не предпримут решительных действий, чтобы сдержать растущую «эпидемию избыточного веса», это приведёт к серьёзным негативным последствиям для здоровья населения.



Всемирная федерация по борьбе с ожирением представляет собой союз медицинских, научных, исследовательских и организационных групп и тесно сотрудничает по вопросам ожирения с различными глобальными агентствами, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), поясняется в статье.



Согласно действующим критериям ВОЗ, люди с индексом массы тела от 25 до 29 считаются страдающими избыточным весом, а если этот показатель достигает 30 и выше — это уже классифицируется как ожирение разной степени тяжести. Статистические данные свидетельствуют, что наличие ожирения у человека увеличивает риск дальнейшего развития рака, диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и других серьёзных заболеваний, сообщает The Guardian.



Активисты призывают к масштабному глобальному вмешательству, чтобы это предотвратить. Как отмечается в отчёте, если власти не начнут активно внедрять такие методы, как ограничения на рекламу нездоровой пищи и пропаганду здорового образа жизни, то число людей, страдающих клиническим ожирением, заметно увеличится: если на данный момент это примерно каждый седьмой, то уже к 2035 году это будет каждый четвёртый житель нашей планеты. Таким образом, около 2 млрд человек будут жить с ожирением — что составит примерно 25% всего мирового населения.



При этом среди детей и молодёжи эти показатели будут расти даже быстрее, чем среди взрослых: согласно прогнозам, количество страдающих ожирением среди мальчиков и подростков в возрасте до 18 лет вырастет на 100% по сравнению с 2020 годом и достигнет 208 млн человек. А среди девочек той же возрастной категории данный показатель вырастет ещё более резко — на 125%, что затронет 175 млн человек, говорится в статье.



Такие шокирующие выводы, которые содержатся в отчёте, должны послужить чётким предупреждением о том, что если сегодня мы не справимся с решением глобальной проблемы ожирения, то в будущем рискуем столкнуться с ещё более серьёзными последствиями для здоровья населения, заявила профессор Луиза Баур, которая возглавляет Всемирную федерацию по борьбе с ожирением.



«Особенно тревожно видеть, что показатели ожирения растут быстрее всего среди детей и подростков», — также подчеркнула она. «Правительства и политики во всём мире должны сделать всё возможное, чтобы избежать перекладывания медицинских, социальных и экономических расходов на молодое поколение», — призывает в этой связи Баур.



По мнению экспертов, всем странам сейчас необходимо предпринять «амбициозные и скоординированные действия» в рамках решительных международных ответных мер, чтобы попытаться преодолеть нарастающий кризис в сфере здравоохранения и экономики, связанный с негативными последствиями массового ожирения. В частности, они рекомендуют правительствам ввести специальные налоговые ограничения, а также законодательно ограничить продажу нездоровых продуктов с высоким содержанием жира, соли или сахара и обеспечить всем детям здоровую пищу в школах.



В отчёте также подчёркивается, что с самым резким ростом доли населения, страдающего от ожирения, сейчас приходится сталкиваться беднейшим странам мира, которые менее всего подготовлены к борьбе с этой болезнью. Согласно прогнозам, девять из десяти стран, в которых ожидается наиболее резкий скачок в ближайшие годы, расположены в Африке и Азии и относятся к государствам с низким или относительно средним уровнем дохода.



Как считают эксперты, такие страны, как Нигер, Нигерия, Папуа — Новая Гвинея, Сомали и Центрально-Африканская Республика меньше всего готовы к решению этой проблемы, с которой им приходится сталкиваться всё чаще, в то время как богатые европейские страны, по их оценкам, можно отнести к категории «наиболее подготовленных» из всех 183 стран, охваченных данным исследованием. Этот список возглавляют Швейцария, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция, тогда как Великобритания заняла седьмое место по этому показателю, говорится в статье.



Научный директор Всемирной федерации по борьбе с ожирением Рэйчел Джексон Лич в этой связи предупредила, что без решительных действий со стороны властей те страны с низким и средним уровнем дохода, которые меньше всего способны бороться с ожирением, больше всех пострадают от серьёзных негативных последствий. «Наибольший рост будет наблюдаться в странах с низким и средним уровнем дохода, где скудные ресурсы и отсутствие готовности создадут условия «идеального шторма», и это наиболее негативно повлияет на людей, живущих с ожирением», — подчеркнула она.



В докладе также сообщается, что заметный рост количества людей, страдающих лишним весом и ожирением во всём мире, обусловлен такими факторами, как последствия стремительных изменений климата, ограничения из-за пандемии COVID-19, химические загрязнения, а также реклама нездоровой пищи и соответствующая политика производителей в пищевой промышленности.



При этом глобальные издержки, связанные с негативными последствиями всемирной «пандемии ожирения», также стремительно возрастут, предупреждают эксперты. Согласно прогнозам, они повысятся с $1,96 трлн в 2019 году до $4,32 трлн к 2035 году, что будет эквивалентно 3% мирового ВВП. Эта сумма в целом сравнима с глобальным экономическим ущербом, вызванным во всём мире пандемией COVID-19, сообщается в статье.