Times: британские учёные предупреждают — через пять лет людей с ожирением станет больше, чем здоровых

По оценкам экспертов, в течение ближайших пяти лет число страдающих ожирением среди взрослых может сравняться или даже превысить число здоровых жителей Великобритании, если не попытаться срочно изменить текущие тенденции, а к 2040 году более 70% населения страны будет иметь избыточный вес или ожирение. Национальной системе здравоохранения при этом придётся тратить миллиарды фунтов стерлингов ежегодно на лечение связанных с этим заболеваний, предупреждает The Times.

Опубликованный сегодня отчёт британских экспертов, подготовленный на базе данных организации по исследованию раковых заболеваний Cancer Research UK, свидетельствует о том, что «кризис ожирения» в Великобритании развивается по нарастающей, пишет The Times. «Эти прогнозы должны послужить тревожным сигналом для правительства о состоянии здоровья нашей нации»,— заявила Мишель Митчелл, исполнительный директор Cancer Research UK.



В отчёте эксперты предупреждают, что если нынешние тенденции сохранятся и правительство не предпримет «решительных действий», то уже в течение ближайших пяти лет в Великобритании общее количество взрослых, страдающих ожирением, превысит число людей с нормальным весом. В результате уже в 2027 году страна достигнет «переломного момента», когда одна треть всего взрослого населения будет страдать ожирением, что превысит долю британцев, не испытывающих проблем с лишним весом.



Учёные проанализировали тенденции изменения веса за последнее десятилетие, рассчитанные с использованием индекса массы тела (ИМТ), и использовали компьютерное моделирование для прогнозирования будущих уровней ожирения, поясняется в статье. Согласно этим прогнозам, к 2040 году 21 млн британцев будут страдать ожирением — то есть, почти 40% населения, и ещё 19 млн будут иметь избыточный вес. Это означает, что в общей сложности более 70% взрослого населения будут иметь проблемы с весом, что не может не отражаться на здоровье нации, констатирует The Times.



В настоящее время это уже обходится одной только Национальной службе здравоохранения в Англии (NHS England) более чем в шесть миллиардов фунтов стерлингов в год, сообщается в статье. Публикация этой статистики, основанной на аналитических данных Cancer Research UK, вновь вызвала в Великобритании критику в адрес Бориса Джонсона, который ранее решил отложить ввод правительственной стратегии по борьбе с ожирением, подразумевавшей серию запретов и ограничений на рекламу нездоровой пищи.



Последние данные показывают, что около двух третей взрослых в Великобритании в общей сложности имеют избыточный вес или страдают ожирением. При этом доля людей с ожирением сейчас составляет 28%, а доля людей со здоровым весом — 34%, говорится в статье. Если действующие тенденции сохранятся, то к 2027 году эти показатели будут составлять уже 32,4% и 31,9% — то есть, здоровые люди окажутся в меньшинстве. К 2040 году около 36% будут страдать ожирением, при этом общее количество британцев с весом, превышающим норму, достигнет 42 млн человек, пишет The Times.



Врачи полагают, что ожирение связано с 13 видами рака — и вызывает в Великобритании уже около 22,8 тыс. случаев рака ежегодно. Количество связанных с лишним весом болезней, таких как сахарный диабет второго типа и различные сердечные заболевания, также за последние годы резко возросло, и это уже обходится NHS в миллиарды фунтов стерлингов, подчёркивается в статье.



Отчёт также демонстрирует, что нарастающий «кризис ожирения» в Великобритании угрожает подорвать программу правительства, направленную на поддержку уровня жизни. Согласно прогнозам экспертов, к 2040 году около 46% людей, живущих в беднейших районах, будут страдать ожирением — в то время как в наиболее обеспеченных районах Великобритании эта доля составит лишь 25%, говорится в статье.



Исполнительный директор организации по борьбе с диабетом Diabetes UK Крис Аскью заявил, что эти прогнозы вызывают тревогу и наглядно показывают, почему необходимо предпринять срочные действия для улучшения здоровья нации. По его словам, количество случаев диабета второго типа в стране быстро растёт, и особенно тревожит связанная с этим статистика среди детей и молодых людей. Аскью подчеркнул, что «сейчас не время отказываться от чрезвычайно важных мер, направленных на профилактику и лечение ожирения», и призвал правительство пересмотреть решение об отсрочке соответвующей стратегии.



В свою очередь, председатель Национального форума по борьбе с ожирением Тэм Фрай заявил, что изменчивые решения правительства Бориса Джонсона служат доказательством того, что даже сейчас оно не готово всерьёз относиться к этому кризису в сфере здравоохранения. Он также предупредил, что количество страдающих ожирением британцев к 2050 году может достигнуть 30 млн человек, если в ближайшее время не будут приняты решительные меры.