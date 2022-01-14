DM: британские учёные обнаружили, что в ожирении виноваты гены

Учёные из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что различные фрагменты ДНК влияют на обмен веществ в организме человека, играя решающую роль в способности поддерживать нормальный вес. Это помогает объяснить, почему некоторые люди оказываются генетически «предрасположенными» к ожирению. По мнению экспертов, это открытие может переломить ситуацию в борьбе с ожирением, позволив им разрабатывать более подходящие планы диеты с учётом генетических особенностей конкретного пациента, сообщает Daily Mail.

Похоже, что предрасположенность к набору лишнего веса действительно заложена в нас с рождения, пишет Daily Mail. Британские учёные обнаружили ещё 74 генетические мутации, которые способны повлиять на организм и сделать человека более склонным к ожирению.



Учёные из Королевского колледжа Лондона отслеживали уровень ключевых молекул в крови человека — речь идёт о молекулах витаминов и аминокислот, которые высвобождаются при переваривании пищи. По их словам, результаты этой работы дают надежду на то, что в будущем всё же получится «переломить ситуацию» в борьбе с ожирением и помочь большему количеству людей нормализовать свой вес, говорится в статье.

Для исследования они взяли образцы крови почти у 9000 добровольцев и проверяли уровень содержания 722 различных метаболитов — веществ, образующихся, когда организм расщепляет пищу. Также у всех добровольцев был полностью секвенирован геном, что позволило экспертам точно определить области ДНК, связанные с различными метаболитами, поясняет Daily Mail.



На протяжении многих лет эксперты предполагали, что ожирение может быть вызвано не только перееданием или недостатком физической активности. И в ходе данного исследования удалось выяснить, что на обмен веществ в нашем организме действительно влияют десятки различных фрагментов ДНК. Это играет решающую роль в снижении веса, сообщается в статье.



Эти 74 недавно обнаруженных генетических участка ранее никак не связывали с влиянием на вес человека. Новое открытие может частично объяснить, почему некоторые люди могут оказаться действительно генетически «предрасположенными» к набору лишнего веса. По словам экспертов, это может помочь «переломить ситуацию» в борьбе с ожирением, позволив им разрабатывать для каждого пациента план диеты, более адаптированный к его генам.



Статистика показывает, что около 35 млн взрослых жителей Великобритании в настоящее время имеют избыточный вес, а в США — около 70 млн. Известно, что ожирение повышает риск развития ряда серьёзных заболеваний, включая рак, диабет второго типа и болезни сердца, заключает Daily Mail.