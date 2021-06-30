Sky News: «рот на замок» — новый способ избавиться от лишнего веса вызвал споры

В ответ на критику авторы изобретения опубликовали уточнения о том, что данное устройство предназначено, в первую очередь, помочь тем людям, которым необходима какая-то медицинская операция, но лишний вес не позволяет сделать её без риска для здоровья до тех пор, пока они не похудеют.



По их словам, такую магнитную систему предполагается применять лишь на самом первом этапе (на протяжении двух или трёх недель), чтобы помочь людям, страдающим от ожирения, выработать новые привычки и начать на практике придерживаться низкокалорийной диеты в течение определённого периода времени, чтобы сделать первый шаг к поэтапному снижению веса.



«Это неинвазивная, обратимая, экономичная и привлекательная альтернатива хирургическим процедурам», — заверил профессор Пол Брантон из Университета Отаго. По его мнению, при использовании нового изобретения неблагоприятные последствия практически исключены. Эта система может стать особенно полезной для тех, кому нужно быстро похудеть до операции, а также для пациентов с диабетом, у которых снижение веса обеспечит ремиссию, поясняется в статье.



По мнению экспертов, данный метод может стать хорошей заменой различным механическим способам «сведения челюстей», которые использовались с 1980-х годов для блокирования челюстей и ограничения приёма пищи, но при этом приводили к высокому риску удушья и вызывали различные психологические проблемы, сообщает Sky News.

Изобретение также вызвало дискуссии и критику в интернете. Некоторые пользователи Twitter, например, назвали его «бесчеловечным» и сравнили со средневековыми «орудиями пыток». По их мнению, подобные устройства должно быть стыдно рекламировать и продвигать, говорится в статье.Другие комментаторы подняли вопрос о безопасности. По их мнению, использование таких методов для похудения является «крайне неэтичным» и даже может привести к угрозе для жизни, если человека начнёт тошнить или у него случится сердечный приступ, но при этом он не сможет раскрыть рот и рискует задохнуться.