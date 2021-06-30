Sky News: «рот на замок» — новый способ избавиться от лишнего веса вызвал споры

Учёные из Великобритании и Новой Зеландии сообща разработали специальное устройство в виде «магнитного замка», которое не даёт человеку широко раскрывать рот и призвано помочь бороться с ожирением. Однако это изобретение вызвало множество дискуссий в соцсетях, где появились вопросы о безопасности подобного метода. Критики отмечают, что это повышает риск задохнуться и может спровоцировать другие негативные последствия для здоровья, сообщает Sky News.
Испытания на добровольцах магнитного устройства для похудения, которое практически «запирает» челюсть и не позволяет широко раскрывать рот, чтобы у людей не было соблазна нарушить низкокалорийную жидкую диету, вызвали неоднозначную реакцию общественности. По словам учёных из Новой Зеландии и Великобритании, которые совместно разрабатывали эту систему, их новое изобретение призвано помочь бороться с «глобальной эпидемией ожирения», сообщает Sky News.
В разработках приняли участие эксперты по медицине из Университета Отаго в Новой Зеландии (профессор Пол Брантон, доктор Джитендра Ратнаяке, доктор Питер Мей и доктор Арти Веерасами), а также доктор Джонатан Бодански и доктор Ричард Холл из консультационной медицинской компании RMH в Лидсе, Англия.
Созданное ими устройство при помощи системы мощных магнитов, прикреплённых к зубам, блокирует челюсти и не позволяет человеку широко раскрывать рот, предотвращая поедание более калорийной твёрдой пищи, поясняется в статье. Этот прибор под названием DentalSlim Diet Control устанавливается стоматологом на верхние и нижние задние зубы, а затем приводятся в действие входящие в систему магнитные устройства с уникальными фиксирующими болтами.
Согласно статье, опубликованной в британском журнале по стоматологии, данное устройство позволяет человеку размыкать челюсти лишь на пару миллиметров, что достаточно для приёма жидкостей. В рамках практического исследования, проходившего на протяжении двух недель в Новой Зеландии, это изобретение было размещено во рту у семи здоровых женщин, которые хотели бы избавиться от лишнего веса. Две недели они должны были придерживаться «жидкой диеты» и принимать только низкокалорийную жидкую пищу, чтобы сбросить вес.
По итогам эксперимента его участницы в среднем сбросили по 6,36 кг, что составляло около 5,1% от их веса. В то же время в статье отмечается, что в ходе этого исследования женщины иногда испытывали дискомфорт, проблемы с речью, а также периодически ощущали «напряжение и смущение», сообщает Sky News.
По их словам, во время эксперимента они в целом были менее удовлетворены своей жизнью, чем обычно. А одна из участниц также призналась, что она «жульничала» и иногда вместо рекомендованных низкокалорийных жидкостей употребляла жидкий шоколад и газированные напитки.
Изобретение также вызвало дискуссии и критику в интернете. Некоторые пользователи Twitter, например, назвали его «бесчеловечным» и сравнили со средневековыми «орудиями пыток». По их мнению, подобные устройства должно быть стыдно рекламировать и продвигать, говорится в статье.
Другие комментаторы подняли вопрос о безопасности. По их мнению, использование таких методов для похудения является «крайне неэтичным» и даже может привести к угрозе для жизни, если человека начнёт тошнить или у него случится сердечный приступ, но при этом он не сможет раскрыть рот и рискует задохнуться.
В ответ на критику авторы изобретения опубликовали уточнения о том, что данное устройство предназначено, в первую очередь, помочь тем людям, которым необходима какая-то медицинская операция, но лишний вес не позволяет сделать её без риска для здоровья до тех пор, пока они не похудеют.
По их словам, такую магнитную систему предполагается применять лишь на самом первом этапе (на протяжении двух или трёх недель), чтобы помочь людям, страдающим от ожирения, выработать новые привычки и начать на практике придерживаться низкокалорийной диеты в течение определённого периода времени, чтобы сделать первый шаг к поэтапному снижению веса.
«Это неинвазивная, обратимая, экономичная и привлекательная альтернатива хирургическим процедурам», — заверил профессор Пол Брантон из Университета Отаго. По его мнению, при использовании нового изобретения неблагоприятные последствия практически исключены. Эта система может стать особенно полезной для тех, кому нужно быстро похудеть до операции, а также для пациентов с диабетом, у которых снижение веса обеспечит ремиссию, поясняется в статье.
По мнению экспертов, данный метод может стать хорошей заменой различным механическим способам «сведения челюстей», которые использовались с 1980-х годов для блокирования челюстей и ограничения приёма пищи, но при этом приводили к высокому риску удушья и вызывали различные психологические проблемы, сообщает Sky News.
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