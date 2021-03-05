Sky News: ожирение увеличило число жертв коронавируса на сотни тысяч

Сотен тысяч смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы не высокий уровень ожирения среди населения. Как сообщает британский телеканал Sky News, к такому выводу пришли эксперты Всемирной федерации по борьбе с ожирением. По их данным, смертность от коронавируса оказалась наиболее высокой в странах с высоким уровнем избыточного веса среди населения, поэтому специалисты призывают правительства всех государств уделить внимание этой проблеме.

По данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением, сотен тысяч смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы уровень ожирения не был столь высоким, сообщает британский телеканал Sky News.

Как показало исследование, смертность от COVID-19 в 10 раз выше в тех странах, где половина населения и более имеет избыточный вес. В докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением проанализированы показатели ожирения в отдельных странах, а также случаи смерти от коронавируса. В результате было установлено, что около 90% смертей от этого заболевания приходится на страны с высоким уровнем ожирения.

Уже на протяжении нескольких месяцев известно, что лица, страдающие ожирением, подвержены более высокому риску перенести коронавирус в тяжёлой форме или умереть от этого заболевания. К числу упомянутых стран относится и Великобритания, которая занимает третье место по смертности от коронавируса и четвёртое — по ожирению.

Как сообщает Sky News, доклад появился после того, как премьер-министр Борис Джонсон поручил одному из самых успешных британских бизнесменов возглавить пилотную программу, которая должна вознаграждать людей за сокращение потребления калорий. В среду стало известно о привлечении к программе сэра Кита Миллза, основателя программ лояльности Air Miles и Nectar. Сообщается также, что план будет обнародован в четверг, чтобы приурочить его ко Всемирному дню борьбы с ожирением.

Исследователи установили, что заболевания, связанные с ожирением, обходятся Великобритании в сумму £6 млрд в год. При этом почти две трети взрослого населения Англии страдают либо избыточным весом, либо ожирением. В докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением говорится, что 2,2 млн из 2,5 млн смертей во всём мире приходятся на страны с высоким уровнем ожирения, тогда как в странах с более низким уровнем ожирения высокие показатели смертности отсутствуют.

Автор доклада доктор Тим Лобштейн, который является старшим советником по вопросам политики Всемирной федерации по борьбе с ожирением и приглашённым профессором Сиднейского университета, заявил: «Теперь мы знаем, что лишний вес населения — это следующая пандемия, которая ждёт своего часа». При этом он предложил посмотреть на такие страны, как Япония и Южная Корея, где наблюдается очень низкий уровень смертности от коронавируса, а также крайне низкий уровень ожирения среди взрослого населения.

«Они определили общественное здравоохранение приоритетным по целому ряду мер, включая вес населения, и это окупилось во время пандемии», — подчеркнул Лобштейн. По его словам, другие правительства пренебрегали экономической ценностью здорового населения и игнорировали существующую угрозу.

«За последнее десятилетие им не удалось решить проблему ожирения, несмотря на то что на заседаниях ООН они поставили перед собой соответствующие задачи, — напомнил эксперт. — COVID-19 — это лишь последняя инфекция, усугубляемая проблемами с весом, но предупреждающие признаки были налицо». По его словам, это было заметно в прошлом по другим респираторным заболеваниями.

Исполнительный директор Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джоанна Ралстон считает, что «неспособность устранить коренные причины ожирения на протяжении многих десятилетий, несомненно, является причиной сотен тысяч смертей, которые можно было предотвратить».

В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Доктор Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что связь между ожирением и смертностью от коронавируса в настоящее время «очевидна и убедительна». «Этот доклад должен послужить сигналом для правительств во всём мире», — добавил он.

«Инвестиции в общественное здравоохранение и скоординированные международные действия по устранению коренных причин ожирения — один из лучших способов для стран повысить устойчивость систем здравоохранения после пандемии. Мы настоятельно призываем все страны воспользоваться этим моментом», — цитирует Sky News призыв генерального директора ВОЗ.