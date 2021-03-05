Sky News: ожирение увеличило число жертв коронавируса на сотни тысяч
По данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением, сотен тысяч смертей от коронавируса можно было бы избежать, если бы уровень ожирения не был столь высоким, сообщает британский телеканал Sky News.
Как показало исследование, смертность от COVID-19 в 10 раз выше в тех странах, где половина населения и более имеет избыточный вес. В докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением проанализированы показатели ожирения в отдельных странах, а также случаи смерти от коронавируса. В результате было установлено, что около 90% смертей от этого заболевания приходится на страны с высоким уровнем ожирения.
Уже на протяжении нескольких месяцев известно, что лица, страдающие ожирением, подвержены более высокому риску перенести коронавирус в тяжёлой форме или умереть от этого заболевания. К числу упомянутых стран относится и Великобритания, которая занимает третье место по смертности от коронавируса и четвёртое — по ожирению.
Как сообщает Sky News, доклад появился после того, как премьер-министр Борис Джонсон поручил одному из самых успешных британских бизнесменов возглавить пилотную программу, которая должна вознаграждать людей за сокращение потребления калорий. В среду стало известно о привлечении к программе сэра Кита Миллза, основателя программ лояльности Air Miles и Nectar. Сообщается также, что план будет обнародован в четверг, чтобы приурочить его ко Всемирному дню борьбы с ожирением.
Исследователи установили, что заболевания, связанные с ожирением, обходятся Великобритании в сумму £6 млрд в год. При этом почти две трети взрослого населения Англии страдают либо избыточным весом, либо ожирением. В докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением говорится, что 2,2 млн из 2,5 млн смертей во всём мире приходятся на страны с высоким уровнем ожирения, тогда как в странах с более низким уровнем ожирения высокие показатели смертности отсутствуют.
Автор доклада доктор Тим Лобштейн, который является старшим советником по вопросам политики Всемирной федерации по борьбе с ожирением и приглашённым профессором Сиднейского университета, заявил: «Теперь мы знаем, что лишний вес населения — это следующая пандемия, которая ждёт своего часа». При этом он предложил посмотреть на такие страны, как Япония и Южная Корея, где наблюдается очень низкий уровень смертности от коронавируса, а также крайне низкий уровень ожирения среди взрослого населения.
«Они определили общественное здравоохранение приоритетным по целому ряду мер, включая вес населения, и это окупилось во время пандемии», — подчеркнул Лобштейн. По его словам, другие правительства пренебрегали экономической ценностью здорового населения и игнорировали существующую угрозу.
«За последнее десятилетие им не удалось решить проблему ожирения, несмотря на то что на заседаниях ООН они поставили перед собой соответствующие задачи, — напомнил эксперт. — COVID-19 — это лишь последняя инфекция, усугубляемая проблемами с весом, но предупреждающие признаки были налицо». По его словам, это было заметно в прошлом по другим респираторным заболеваниями.
Исполнительный директор Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джоанна Ралстон считает, что «неспособность устранить коренные причины ожирения на протяжении многих десятилетий, несомненно, является причиной сотен тысяч смертей, которые можно было предотвратить».
В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Доктор Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что связь между ожирением и смертностью от коронавируса в настоящее время «очевидна и убедительна». «Этот доклад должен послужить сигналом для правительств во всём мире», — добавил он.
«Инвестиции в общественное здравоохранение и скоординированные международные действия по устранению коренных причин ожирения — один из лучших способов для стран повысить устойчивость систем здравоохранения после пандемии. Мы настоятельно призываем все страны воспользоваться этим моментом», — цитирует Sky News призыв генерального директора ВОЗ.
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