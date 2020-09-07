Daily Mail: в британском университете попала под запрет борьба с ожирением

Капитанам спортивных команд и фитнес-инструкторам в университете города Бристоль запретили употреблять фразы «сжечь калории» и «сбросить вчерашнюю пиццу», чтобы не проявлять «жирофобию». С такой инициативой выступил местный студенческий союз, который также предложил провести обязательные тренинги о «вредном влиянии предрассудков к лишнему весу», передаёт Daily Mail.

В этом семестре в Бристольском университете будут введены обязательные тренинги о «вредном влиянии предрассудков по отношению к лишнему весу». Более того, спортивным капитанам и инструкторам по фитнесу запретят призывать студентов «сжигать калории» или «сбросить вчерашнюю пиццу», потому что это будет считаться проявлением «жирофобии», сообщает Daily Mail.

Ранее члены студенческого совета выступили с критикой «зловещего присутствия диетной культуры» в британском вузе. По их мнению, такие фразы, как «сделаем талии тонкими» являются доказательством так называемой «привилегии стройных».

«Подобная риторика распространена в индустрии фитнесса. Она передаёт токсичные идеалы диетной культуры, а именно то, что худоба подразумевает здоровье, а упражнения —единственная компенсационная активность для сжигания калорий», — написала в своём блоге одна из авторов идеи, студентка Эбби Джессоп.

В рамках инициативы студенческий союз намерен провести «полную проверку сообщений, касающихся спорта, упражнений и здоровья, чтобы убедиться, что они не задевают чьих-либо чувств». Но критики считают нововведение очередным примером «культуры отмены».

«Контроль над языком в университетских городках приобретает безудержную динамику. Вскоре даже слово «спортивный» попадёт в немилость за то, что оно провоцирует студентов, испытывающих неприязнь к физическим упражнениям», — считает почётный профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фуреди.

Между тем на прошлой неделе учёные рекомендовали медицинским работникам позволить пациентам решать, какие термины использовать для обозначения их избыточного веса. Причиной стали исследования, показавшие, что людям не нравятся такие термины, как «ожирение», обращает внимание Daily Mail.

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