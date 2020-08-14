CNN: Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации по отношению к белокожим абитуриентам, а также к американцам азиатского происхождения при приёме в вуз, сообщает CNN. Двухлетнее расследование показало, что при аналогичных академических достижениях университет отдавал предпочтение афроамериканцам, тем самым нарушая закон 1964 года о гражданских правах, говорится в статье.
Министерство юстиции США обвинило Йельский университет в дискриминации при приёме в вуз абитуриентов из числа белокожих и американцев азиатского происхождения, сообщает CNN.
«Йельский университет ежегодно отклоняет множество американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов по признаку их расы», ставя представителей этих рас в невыгодное положение по сравнению с афроамериканцами с аналогичными академическими достижениями, заявил в четверг Минюст США.
Это заявление стало кульминацией двухлетнего расследования в области гражданских прав, инициированного по жалобе азиатско-американских групп.
Как отмечает CNN, это очередной шаг администрации Трампа по подрыву «политики позитивных действий», которая на протяжении десятилетий способствовала развитию разнообразия в системе высшего образования.
Министерство юстиции заявило, что процесс приёма в вуз является нарушением закона о гражданских правах от 1964 года.
Официальный представитель Йельского университета заявила, что учебное заведение «категорически отрицает это обвинение», и назвала это решение «беспричинным» и «поспешным».
В вузе также заявили, что они предоставили Министерству юстиции «значительный объём информации и данных», но не смогли предоставить всю информацию, запрошенную ведомством в преддверии опубликованного им заключения.
«Если бы министерство получило эту информацию в полном объёме и справедливо её взвесило, то пришло бы к выводу, что практика Йельского университета полностью соответствует десятилетиям прецедентных решений Верховного суда», — заявила Карен Пирт, директор отдела по связям со СМИ Йельского университета.
Она также добавила, что вуз не намерен менять свою политику.
Как напоминает CNN, Верховный суд США уже давно поддерживает политику позитивных действий, разрешая университетам учитывать расовую принадлежность абитуриента среди множества факторов, чтобы добиться большего разнообразия в университетском городке, но запрещая расовые квоты при приёме абитуриентов.
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