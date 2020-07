NYT: больше этнокультурного разнообразия — темнокожие музыканты призывают уйти от «белой» модели музыки прошлого

Основу классического оперного жанра до настоящего времени составляли в основном произведения европейских авторов, в то время как вклад представителей других рас до сих пор был заметно менее значительным. Журналисты The New York Times решили спросить у темнокожих музыкантов, что конкретно могло бы помочь, с их точки зрения, искоренить предубеждения и изменить ситуацию в этой сфере, которая исторически сформировалась на «белых» моделях из прошлого.

В сфере классической музыки и оперы, основные институты которых исторически были основаны на европейских «белых» моделях и всегда ориентировались на далёкое прошлое, борьба с расовым неравенством тоже происходит крайне медленно, пишет The New York Times. Если посмотреть на статистику по США в целом, то в американских оркестрах темнокожие музыканты сейчас составляют менее 2%, отмечается в статье. А в знаменитой нью-йоркской Метрополитен-опере пока ещё лишь только планируют оперную постановку по произведению, которое сочинил афроамериканец.



Однако на фоне массовых протестов против жестокости полиции и расового отчуждения, которые не стихают в США с конца мая, многие начали переоценивать ситуацию и более чётко осознавать укоренившиеся предубеждения, говорится в статье. Американцы понимают, что в обществе нужны перемены, и проявляют всё больше заинтересованности в том, чтобы внести свой вклад в их реализацию, поясняет The New York Times. Журналисты этого издания побеседовали с несколькими исполнителями и композиторами из числа афроамериканцев, чтобы узнать их мнение о мерах, которые помогли бы привнести современный дух в сферу классической музыки.



Моника Эллис играет на фаготе. По её мнению, первый шаг на пути к переменам — это признать, что существующие в мире классической музыки учреждения в целом были построены на основе «белой» концепции. И чтобы они могли приносить больше реальной пользы для представителей всех слоёв американского населения, необходимо привнести в эту сферу этнокультурное разнообразие, уверена она. Эллис рекомендует активнее брать на работу квалифицированные кадры из числа темнокожих музыкантов, чтобы это помогло привлечь и больше внимания аудитории, которой проще будет отождествить себя с людьми на сцене. Она также отметила, что в этом плане камерным музыкальным коллективам, например, проще привнести в свою концертрную программу этнический колорит и разнообразие, говорится в статье.



Дирижёр Томас Уилкинс также уверен, что многое здесь зависит от руководства сценических коллективов, когда оно принимает решения: кого нанимать, какой именно репертуар исполнять оркестру и где выступать. Он призвал руководителей привлекать больше музыкантов-стажёров из числа этнических и национальных меньшинств, чтобы дать им шанс хотя бы временно пробиться на сцену, а не «раболепствовать перед постоянными членами коллектива и зависеть от их реакции», пишет The New York Times. Кроме того, Уилкинс советует музыкантам чаще выступать перед темнокожим населением, даже если это происходит не в идеальных с технической точки зрения залах, чтобы зрители могли ближе приобщиться к классической музыке и почувствовать свою значимость.



В свою очередь, композитор Джесси Монтгомери рассказал журналистам, что он уже пятый год является членом Национального совета исполнителей камерной музыки США, причём более половины участников этого совета не являются представителями белого населения: «В том, что касается пола и расы, люди в нем представлены пропорционально. Эти изменения были осуществлены благодаря консультациям и обучению, а также целенаправленным дискуссиям между членами совета о необходимости того, чтобы все находились в равном положении, чтобы все были одной командой». Он также подчеркнул, что важно предоставлять всем музыкантам и исполнителям равные возможности, но для этого учреждениям культуры необходимо время: «Знакомство с новыми исполнителями требует времени, заинтересованности и целеустремленности. Ведь речь идёт о расширении взглядов на мир».



Дирижёр Родерик Кокс считает, что необходимо реформировать действующую систему подготовки музыкантов в консерваториях и университетах, поскольку именно на этом этапе чаще всего формируются многие идеи и представления о том, что такое хорошая музыка. Он рассказал, что и сам когда-то отказывался признавать новых композиторов, ориентируясь искючительно на классическую музыку прошлого: «Когда мы начинаем учиться на основе предвзятых представлений, мы себя ограничиваем. Люди боятся испытывать трудности, но вместе с трудностями приходит и рост». По его мнению, более разносторонние программы обучения помогут студентам расширить кругозор и подготовят их к работе с произведениями разных композиторов, а не ограничиваться несколькими именами общепризнанных классиков.



Главный кларнетист Нью-Йоркской филармонии Энтони Макгилл подчеркнул в интервью The New York Times, что драматические события последних месяцев в США помогли многим осознать реальную связь с тем обществом, ради которого они и работают. Он также рассказал, что участвует в нескольких образовательных программах, которые позволяют наименее обеспеченным студентам, включая представителей разных национальных меньшинств, получить качественное музыкальное образование. «В этом смысле для меня это значит быть гражданином», — пояснил Макгилл. Музыкант отметил, что важно переходить от рассуждений о состоянии оперной сферы к конкретным действиям, которые помогут конкретным людям: «Новый способ — это фактически сдвинуть все с мертвой точки и преподавать... Быть рядом, чтобы помочь людям понять, что оркестр существует для них».



Оперный певец Лоуренс Браунли уверен, что учреждения культуры и искусства должны быть сосредоточены на том, чтобы по-настоящему служить тем сообществам, в которых они находятся, и стимулировать всех к взаимодействию и активному участию в культурной жизни. По его мнению, необходимо вести эту работу постоянно, и для этого в руководстве каждого учреждения должны быть люди, осознающие важность такой задачи взаимодействия и контакта с публикой. «Если мы переосмыслим, что представляет собой аудитория оперного театра или слушатели классической музыки, у нас не будет неравенства в том, каких людей берут в коллектив, какие люди сидят в зале, и даже в том, что представлено на сцене, потому что у вас будут другие люди, предлагающие новые идеи», — пояснил Браунли в беседе с журналистами.



Композитор Теренс Бланшар полагает, что учреждения исполнительского искусства должны представлять собой современное «лицо Америки», а в руководстве должны быть представители разных слоёв населения, включая афроамериканцев и членов этнических меньшиинств: «Если бы мы были шире представлены в руководстве, с точки зрения того, кто подписывает программы, репертуар, у нас было бы больше людей, предлагающих новые идеи для обсуждения». Он также подчеркнул, что для привлечения внимания публики надо включать в программу и новый оперный репертуар, основанный на современных реалиях: «Это новый зритель, каких у нас раньше не было. «Богема» для этого зрителя ничего не значит. А эти современные истории значат».



Певица Латония Мур считает, что в будущем стоит прислушиваться больше «к своему сердцу, а не только к тому, что видите и слышите», чтобы выбирать исполнителей для оперных спектаклей, и не ориентироваться лишь на устоявшиеся клише, что чернокожий тенор заслуживает только роли Отелло. «Но да, конечно, опера — это вера в предлагаемые обстоятельства. Когда ставят «Евгения Онегина», то часто выбирают на главную роль русского или того, кто свободно владеет русским языком. И не обязательно это будет тот исполнитель, которого вы ожидаете. Есть и другие, кто может спеть Онегина. В случае с «Отелло», например, можно всех выкрасить в синий цвет, а Дездемону — в зелёный. Если уж на то пошло, дело не в цвете, а в различии», — подчеркнула она в интервью The New York Times.



По мнению композитора Тани Леон, некоторые люди вообще не интересуются и не чувствуют никакой связи с оперой и классической музыкой, потому что практически никогда не видят на сцене людей, которые были бы на них похожи. Она призывает изменить ситуацию, чтобы оперная сцена смогла стать реальным отражением современного общества — и тем самым привлечь интерес более широкой аудитории: «Это как в семье: человек, работающий в офисе, приходит домой и рассказывает всё домашним, а у них обычно есть другие друзья. Так вот и меняется аудитория. Все должно идти изнутри». Можно выбрать лучших артистов, чтобы они были достойными представителями для тех, кто приходит, и позволить им напрямую обращаться к публике, чтобы они могли сказать: «Я — один из вас», — пояснила Леон. «И тогда увидите, что всё изменится так, что вы даже представить себе не можете», — заключила она в интервью The New York Times.