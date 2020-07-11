Fox News: долой белизну — власти Сиэтла заставляют белых работников избавляться от «расовых» черт

Объективность, индивидуализм, стремление к совершенству — все эти качества свойственны белым, а значит, оскорбительны и неприемлемы, заявляют власти американского города Сиэтл. Как передаёт Fox News, городское руководство вызвало всех белых муниципальных работников на «антирасистский тренинг», на котором обязало их отказаться от комфорта и общения с родными, чтобы «аннулировать свою белизну».

Проведём мысленный эксперимент. Оклахома-Сити — одна из самых консервативных городских агломераций в Соединённых Штатах, Дональд Трамп четыре года назад получил там почти 60 процентов голосов избирателей. Представьте себе, что консерваторы, которые, надо полагать, контролируют органы местного самоуправления в Оклахома-Сити, послали каждому афроамериканцу, работающему в муниципальных службах, электронное письмо с требованием явиться на специальное собрание.



Представьте, что по прибытии работникам — повторюсь, только чёрным, никто больше не допускается! — сообщили, что их чёрная кожа глубоко оскорбительна, что это даже своеобразное преступление, а единственный способ искупить грех своей черноты — это извиниться, извиниться за то, что родился чёрным, а потом работать над тем, чтобы стереть все следы своей принадлежности к чёрным. Прекратите проводить так много времени в компании своих чёрных друзей, прекратите повторять то, что вам в детстве говорили ваши чёрные родители, начните вслух признавать, что ненавидите себя за свою чёрную кожу.



Представьте, что в нашей стране такое случилось. Что бы вы об этом подумали? Разумеется, вы бы ужаснулись! Это совершенно отвратительно. Нападать на людей за то, какими они родились, аморально. Всегда аморально. Кстати, ещё и противозаконно. Минюст никогда не потерпел бы ничего подобного. Отдел по гражданским правам сегодня же закрыл бы такую программу и предъявил бы уголовные обвинения её кураторам. При этом вы бы аплодировали властям, и мы тоже.



Учитывая вышесказанное, задумайтесь над тем, что происходит прямо сейчас в одном из самых либеральных городов Америки — Сиэтле. Четыре года назад Хиллари Клинтон получила в Сиэтле 87 процентов голосов, мало кто может превзойти их по верности Демократической партии. На днях городские власти Сиэтла вызвали своих белых работников, только белых, на собрание и проинформировали их, что их цвет кожи — преступление. Город назвал это «антирасистским тренингом», подобные мероприятия сейчас проходят по всей стране — в школах, местных органах управления, корпорациях, вооружённых силах… Сиэтл назвал свой тренинг «Разрыв усвоенного расового превосходства и белизны».



Крис Руфо из City Journal захотел узнать, что именно происходило на таком собрании, и подал запрос о предоставлении документов открытого характера. Вот что он обнаружил. Белых работников в Сиэтле поставили в известность, что их так называемые белые качества оскорбительны и неприемлемы. Эти качества включали в себя «перфекционизм», «объективность» и «индивидуализм». Работникам повелели прекратить проявлять эти характеристики. Вместо этого им приказали заняться, цитирую, «работой по аннулированию вашей собственной белизны».



Чтобы достичь этой цели, чтобы стереть черты, с которыми они рождены, белым работникам в Сиэтле приказали отказаться от следующих вещей: от комфорта, от совместного времяпрепровождения с семьёй, от «гарантированной физической безопасности», от контроля над другими людьми и над землёй, от отношений с некоторыми другими белыми людьми, от любезности соседей и коллег и, цитирую, «от уверенности в своей трудоустроенности». Готовьтесь стать безработными, бледные работники Сиэтла! Нам отвратителен ваш цвет кожи!



Всё это действительно произошло в Сиэтле. Если вам нужно больше подробностей, прочтите новую статью Криса Руфо в City Journal. Но повторюсь: подобный беспредел творится повсюду, не только в Сиэтле. Что-то подобное наверняка будет происходить этой осенью в школе, где учатся ваши дети. И никто не станет предварительно спрашивать у вас разрешения. Они просто подвергнут ваших детей нападкам за то, какими они родились.



И, кстати, люди, занимающиеся такими нападками, могут совершенно серьёзно рассказывать, что они категорически против лечения от гомосексуализма, потому что, конечно же, аморально пытаться изменить природу человека. Они даже не заметят парадокса, да и, вероятнее всего, им наплевать на парадокс. Дело не в принципах, дело в ненависти, унижении и власти. Дело в причинении вреда людям. Как всегда.



То, что 60 лет назад в Алабаме людей называли неполноценными из-за цвета кожи, было неправильно. Ничуть не менее неправильно то, что происходит сегодня в Сиэтле, или в Йельском университете, или в штаб-квартире Google, или в начальной школе, где учатся ваши дети. Нападать на людей из-за их расовой принадлежности — это грех. Для страны нет ничего хуже. Можно пытаться маскировать это, в духе Оруэлла называя «антирасизмом», но это чистейшая расовая ненависть. Она разрушит Америку быстрее, чем что-либо другое. Не миритесь с этим. Сопротивляйтесь. Высказывайтесь вслух, давайте отпор. Так не должно быть! Пока вы не поднимитесь, это будет продолжаться.



Дата выхода в эфир 09 июня 2020 года.