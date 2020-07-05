WSJ: клуб «Кливленд Индианс» собирается отказаться от «расово нетактичного» названия

Бейсбольный клуб «Кливленд Индианс» готовится к смене названия, пишет The Wall Street Journal.

Команда известна как «Индианс», то есть индейцы, с 1915 года. Её руководство теперь заявляет о возможном изменении названия на фоне того, как США охватило движение, направленное на пересмотр известных визуальных изображений и символики, которые воспринимаются как расистские или расово нетактичные.

«Недавние социальные волнения в нашем сообществе и в нашей стране лишь подчеркнули необходимость того, чтобы мы продолжали совершенствоваться как организация в вопросах социальной справедливости, — говорится в опубликованном недавно заявлении клуба. — Принимая это во внимание, мы стремимся привлечь наше сообщество и соответствующие заинтересованные стороны к определению наилучшего пути вперёд в вопросе названия для нашей команды».

Команда, как напоминает издание, ранее уже предпринимала ряд шагов, чтобы дистанцироваться от некоторых элементов своей собственной идентичности. Например, в 2019 году клуб удалил логотип с изображением индейского вождя Ваху с формы игроков.

Клуб «Кливленд Индианс» сообщил о своих намерениях всего через несколько часов после того, как команда Национальный футбольной лиги США (НФЛ) «Вашингтон Редскинз» объявила о планах «тщательного пересмотра» своего названия. Как поясняет издание, слово redskins («краснокожие») воспринимается многими американцами как оскорбление на расовой почве. По информации из осведомлённых источников, вашингтонский клуб, скорее всего, решит этот вопрос уже в 2020 году, к началу очередного сезона НФЛ.

Внезапные решения о пересмотре названий команд, которые уже в течение десятилетий вызывают критику в адрес спортивных клубов, — это часть волны перемен, охватившей страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Критика в адрес «Индианс» начала звучать как минимум с 1970-х годов, пишет The Wall Street Journal. Основную полемику тогда вызывал логотип с вождём Ваху, краснолицым расплывшимся в улыбке индейцем, который уже давно считался расистским стереотипом о коренном населении Америки.