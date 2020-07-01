Deutschlandfunk: расизма в немецкой полиции можно было бы избежать при наличии должного контроля

В рядах немецкой полиции служат и расисты, и пресловутые «граждане рейха», пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на слова социолога Рафаэля Бера. По мнению Бера, проблемы можно было бы избежать при наличии специальных структур, выявляющих расистские взгляды среди полицейских, однако на данный момент таких структур нет.

Протесты против полицейского насилия в США привели к таким же выступлениям в Германии, пишет Deutschlandfunk. Как отмечает издание, отношение к полиции в ФРГ противоречивое.

К примеру, депутат от партии СДПГ Саския Эскен обвиняет немецкую полицию в наличии системного расизма. С другой стороны, глава Минобороны ФРГ Хорст Зеехофер выступает в защиту полицейских, оспаривая обвинения в их адрес.

По мнению Рафаэля Бера, работавшего полицейским, а теперь занимающегося социологическими исследованиями в сфере полиции, необходимо различать расизм как мировоззрение и насильственные действия. Бер отмечает, что бытовой расизм, проявляющийся в личных контактах между людьми, практические невозможно распознать. Что же касается полиции, то она наделена властными полномочиями и правом применять насилие, и когда полицейское насилие обусловлено расовыми предрассудками, эта тема становится опасной, отмечает Бер. «При этом важно не количество подобных инцидентов, а сам факт того, что это происходит», — приводит издание слова Бера.

Как отмечает Бер, в немецкой полиции есть и расисты, и так называемые «граждане рейха», то есть все те же группы, которые присутствуют в немецком обществе в целом. По мнению социолога, проблемы можно было бы избежать при наличии специальных структур, которые выявляли бы подобные взгляды среди полицейских, однако таких структур сейчас нет, поскольку полиция выступает против подобных проверок.

Кроме того, Бер подчеркнул, что большинство молодых полицейских, поступающих на обучение в академию, не являются расистами, а, напротив, говорят о своём желании работать с людьми и помогать им.