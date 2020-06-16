France 24: Берлин ударил по дискриминации новым законом, и полиции он не нравится

Администрация Берлина приняла новый закон, благодаря которому жертвы дискриминации со стороны госструктур смогут подавать против них иски и получать компенсации, передаёт France 24. По данным канала, принятие закона разозлило полицейских: акт перекладывает бремя доказательства с пострадавших на госслужащих, по сути лишая последних презумпции невиновности.

Все эти демонстранты пережили один и тот же опыт. «Полиция стала допрашивать людей, но при этом белых не трогали», — рассказывает, например, вот этот мужчина.

БРУНО ВАТАРА, участник акции протеста: С дискриминацией и расизмом мы сталкиваемся каждый день. Можно, конечно, сердиться, но поделать с этим всё равно ничего нельзя.

… а вернее, так было до сих пор: в Берлине только что приняли уникальный для Германии закон, и жертвы дискриминации по половым, расовым и религиозным признакам теперь могут подавать иски против государственных учреждений.

В этой НПО, сотрудники которой помогают жертвам предрассудков, говорят, что закон изменит всё.





ДОКТОР СЕЛИН БАРРИ, сотрудница антидискриминационного агентства Each One: Если, к примеру, ребёнка на детской площадке обзовут словом на букву «н» — это тоже по новому закону будет основанием для иска. Теперь мы можем напрямую бороться с системной дискриминацией подобного рода, чего раньше не было.

Речь о серьёзном сдвиге, который особенно ощутит полиция — и это её злит. Согласно закону, если полицейских обвинят в дискриминации, то бремя доказательства смещается на них, и теперь им придётся доказывать, что они не виноваты в притеснениях.





БЕНЬЯМИН ЙЕНДРО, официальный представитель берлинского отделения профсоюза полиции GdP: Обвиняемому лицу придётся объяснить свой поступок, а решение о виновности будет принимать суд. Но получается ситуация «моё слово против твоего», и презумпции невиновности больше нет.

Тем не менее, в администрации Берлина надеются, что новый закон станет после гибели Джорджа Флойда и спровоцированных ею в Германии протестов признаком реальных перемен.

АЛЕКСАНДЕР КЛОЗЕ, старший помощник министра юстиции Берлина: Этим законом мы бьём по дискриминации со стороны госучреждений. Всем нашим служащим придётся пройти тренинги по этнокультурным различиям, и организуется это как раз для того, чтобы предотвратить подобную дискриминацию.

Работа, между тем, предстоит большая: нападения на почве расизма и ксенофобии в 2019 году участились на 10%.

Дата выхода в эфир 15 июня 2020 года.