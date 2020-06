Welt: немецкого профессора в США требуют разжаловать за «насмешку» над протестами против расизма

Немецкий профессор Чикагского университета Харальд Улиг подвергся резкой критике в США из-за высказываний в Twitter по поводу движения Black Lives Matter, пишет газета Die Welt.

Многие учёные требуют сместить профессора Харальда Улига с поста выпускающего редактора авторитетного журнала политической экономики. Всё дело в том, что в последнее время он стал заниматься не только экономическими вопросами: в Twitter профессора всё чаще начали появляться высказывания по поводу протестов против расизма.

Критики обвиняют Улига в попытке маргинализировать движение, выставить его на посмешище и даже провести параллели между Black Lives Matter и Ку-клукс-кланом. К их числу присоединился даже нобелевский лауреат Пол Кругман. «И это привилегированный белый мужчина, который, очевидно, не может контролировать своё стремление принизить заботы тех, кому не так повезло», — написал он в Twitter.

По замечанию Кругмана, профессор Улиг обладает большой властью как издатель научного экономического журнала. Более того, нобелевский лауреат намекнул, что его коллеге из Германии не место на этой должности, и не исключено даже, что он мешает продвижению представителей меньшинств.

Другой экономист немецкого происхождения Максимилиан Ауфхаммер из университета Беркли вместе с Джастином Вольферсом из университета Мичигана и десятком других учёных даже запустил онлайн сбор подписей с требованием сместить Улига с должности главного редактора авторитетного научного издания, отмечает немецкая газета.

Так что же такого написал Улиг? Вольферс собрал подвергшиеся критике цитаты в общую ветку. Так, профессор Улиг уверял, что движение Black Lives Matter наносит вред само себе, когда требует лишить полицию финансирования.

Чтобы избежать погромов и мародёрства, Улиг предложил организовать совместную работу протестующих с властями при планировании. Вольферс не понял этого в ситуации с демонстрациями против полицейского насилия и раскритиковал профессора за то, что тот якобы больше беспокоится по поводу погромов, чем по поводу расизма.

This Chicago economist has angered a lot of his fellow econs.



His engagement with #blacklives matter is to not to engage the issues, but launch into a sophomoric debate about language, and to condescendingly try to ridicule the movement.



But it’s worse. It’s part of a pattern. https://t.co/e8kD1EVqLx

— Justin Wolfers (@JustinWolfers) June 9, 2020