Le Figaro: «я не должна извиняться за то, что белая» — племянница Ле Пен ответила «борцам с расизмом» во Франции

Племянница Марин Ле Пен Марион Марешаль заявила, что не намерена извиняться за то, что она «белая», пишет Le Figaro. Так политик отреагировала на требования участников проходящих во Франции демонстраций против расизма в своём видеообращении. Как лично Марешаль никого не колонизировала и не порабощала, так и никто из протестующих не был колонизирован или обращён в рабство, подчеркнула она.

Французский политик и племянница главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Марион Марешаль решила прервать молчание в связи с дебатами, развернувшимися во Франции вокруг борьбы с расизмом после смерти чернокожего Джорджа Флойда в США, сообщает Le Figaro.

В видеообращении, размещённом на Facebook, бывший депутат «Национального фронта» (позднее переименованного в «Национальное объединение») заявила, что не считает нужным извиняться за то, что она «белая» и «француженка». «Мне не нужно извиняться, потому что я не колонизатор. Я никого не колонизировала. Я никого не порабощала, так же, как все эти политические группы и сами политические активисты никогда не были колонизированы или порабощены», — заметила Марешаль.

Кроме того, политик полагает, что не должна извиняться за смерть афроамериканца в США и случайную смерть «преступника» по имени Адама Траоре во Франции — «случайную смерть вскоре после ареста, связанного, стоит напомнить, не с его цветом кожи, а с совершёнными им преступлениями», — подчеркнула племянница Ле Пен. Как напоминает издание, Адама Траоре был 24-летним молодым чернокожим французом, умершим в 2016 году после ареста жандармами в городе Бомон-сюр-Уаз. Его смерть стала поводом для протестных акций, организованных во Франции в последние дни.

Как поясняет газета, своим обращением Марешаль возразила «активистским группировкам, так называемым левым «антирасистам» и индихенистам, black lives matter», требующим, по её словам, «поставить нас на колени, но ещё и очернить память наших предков, плюнуть на нашу историю, вычистить наше наследие и повалить наши памятники».

Политик также указала на ответственность правительства, которое она обвинила в капитуляции перед «законом коллективного чувства», политическом расчёте и глупости. Её упрёки относились, в частности, к заявлениям министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, который во вторник напомнил, что демонстрации по-прежнему запрещены из-за кризиса в области здравоохранения, однако «санкций» для их участников не будет. Как отметил глава французского МВД, «эмоции, которые справедливо вызывает эта тема во всём мире, по сути, выходят за рамки применяемых правовых норм». Вслед за этим заявлением правительство объявило о новых мерах по повышению этики сотрудников правоохранительных органов.