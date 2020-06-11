Le Monde: французские полицейские возмущены обвинениями в расизме

Меры, предложенные главой МВД Франции для борьбы с произволом полиции, возмутили стражей правопорядка, пишет Le Monde. Полицейские недовольны тем, что их обвиняют в расизме, а также запрещают использовать базовый удушающий приём, не предлагая альтернативы.

Заявление министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера о введении мер по борьбе с расизмом в полиции вызвало недовольство в рядах французских стражей правопорядка, сообщает Le Monde. Как напоминает издание, после двухнедельных протестов глава МВД анонсировал изменения, которые призваны улучшить профессиональную этику полицейских.

Как рассказал газете полицейский из пригорода Парижа, с понедельника на службе все говорят только о нововведениях, а Матильда из отделения к западу от столицы подчеркнула: «Мы взбешены, по-другому не скажешь». «Мои коллеги в ярости, — отмечает генеральный секретарь профсоюза полицейских SCSI Кристоф Руже. — Они чувствуют, что затронута их честь».

Требование Кастанера отстранять от работы при подозрении в расистских действиях или словах вызвало негодования среди полицейских: они видят в таком приказе нарушение презумпции невиновности. По словам Матильды, уже две недели полицейские находятся «под давлением», а Кристоф Руже считает, что им очень сложно пережить обвинения в расизме, при том что «подавляющее большинство должным образом выполняют свои обязанности».

В то время как многие сотрудники полиции признают существование «скабрезных шуток» и «издевательств», большинство возмущены предъявленными обвинениями. Так, собеседница французского издания Матильда выступает против того, чтобы всех 150 тыс. служащих ставили на одну чашу весов. В Facebook существуют группы, где публикуются расистские шутки, однако создатель двух из них утверждает, что сложился совершенно неверный взгляд на эти дискуссии. Согласно его версии, здесь полицейские могут обсуждать свою повседневную жизнь, но «тон разговоров совсем не расистский». Редкие отступления от правил караются призывом к порядку или исключением. Кроме того, полицейский юмор иногда не отличается качеством.

Во вторник, представляя отчёт за 2019 год, глава Генеральной инспекции национальной полиции (IGPN) Брижит Жюльен заверила, что внутри ведомства нет заговора молчания по поводу расизма. «Похожие слова неприемлемы, — приводит её слова издание. — Среди полицейских очень сильно давление группы: если кто-то так себя будет вести, останется в изоляции». Кроме того, против обвинений полиции говорит и тот факт, что там наблюдается этническое разнообразие.

Что касается удушающих приёмов, полицейские ошеломлены запретом на их использования. «Это приём, которому нас обучают в полицейской академии, — объясняет Софиан из отделения в Сен-Сен-Дени. — Тогда что конкретно мы должны делать в такой ситуации?» По его мнению, министр предложил стражам правопорядка «выпутываться самим».

Профсоюзы предполагают, что страна заплатит за эти нововведения высокую цену в течение многих трудных лет. Генеральный секретарь полицейского профсоюза UNSA Филипп Капон указывает, что с 2015 года стражи правопорядка находятся на передовой: теракты, протесты против закона о труде, «жёлтые жилеты», движение против пенсионной реформы, COVID-19. По его словам, реформа полиции каждый раз проходит во время кризиса и в неподходящей манере, в то время как необходимо провести глубокий анализ в спокойной обстановке, которая выйдет за рамки политических задач, пишет Le Monde.