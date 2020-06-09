Euronews: французская полиция отказывается от удушающих приёмов

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что французская полиция больше не будет применять удушающие приёмы при задержании подозреваемых. Как передаёт Euronews, Кастанер добавил, что если полицейскому или жандарму необходимо будет удерживать арестованного на земле, то будет запрещено нажимать на шею или затылок.

Французская полиция больше не будет применять удушающие приёмы при задержании подозреваемых. Об этом сообщил глава МВД страны. На фоне массовых протестов и беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, о запрете на подобные приёмы уже объявили полицейские ведомства нескольких штатов США.

КРИСТОФ КАСТАНЕР, министр внутренних дел Франции: Я решил принять меры, поскольку никто не должен подвергать жизни опасности при задержании. Захват за шею, удушающий приём больше не должны применять, его исключат из программ в школах полиции и жандармерии. Этот приём опасен. Кроме того, если полицейскому или жандарму необходимо будет удерживать арестованного на земле, то будет запрещено нажимать на шею или затылок.

Кроме того, министр рассказал о целом комплексе мер, которые должны создать в министерстве атмосферу нулевой терпимости к расизму.

КРИСТОФ КАСТАНЕР: В случае, если расистские высказывания или действия будут доказаны, виновного временно отстранят от работы. В дополнение к уголовному разбирательству будет проводиться и дисциплинарное.

В то же время Кастанер подчеркнул необходимость защитить честь работников правоохранительных органов. Обвинения в произволе и насилии в адрес французской полиции постоянно высказывались в прошлом году на фоне демонстраций «жёлтых жилетов» и беспорядков, проходивших параллельно с протестами.

По словам Кастанера, 85% французов позитивно относятся к полиции, но министр хотел бы довести этот показатель до 100%.

Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.