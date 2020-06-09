Euronews: французская полиция отказывается от удушающих приёмов
Французская полиция больше не будет применять удушающие приёмы при задержании подозреваемых. Об этом сообщил глава МВД страны. На фоне массовых протестов и беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, о запрете на подобные приёмы уже объявили полицейские ведомства нескольких штатов США.
КРИСТОФ КАСТАНЕР, министр внутренних дел Франции: Я решил принять меры, поскольку никто не должен подвергать жизни опасности при задержании. Захват за шею, удушающий приём больше не должны применять, его исключат из программ в школах полиции и жандармерии. Этот приём опасен. Кроме того, если полицейскому или жандарму необходимо будет удерживать арестованного на земле, то будет запрещено нажимать на шею или затылок.
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