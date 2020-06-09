CNN: в США при задержании погибает больше людей, чем в любой развитой стране

В Соединённых Штатах при задержании полицией или вскоре после него умирает намного больше людей, чем в любой другой развитой стране, при этом афроамериканцы погибают от рук офицеров втрое чаще белых, пишет CNN. Более того, в США самый высокий показатель заключённых на душу населения во всём мире, при этом треть из них составляют темнокожие.

Почти две недели протестующие выходят на улицы американских городов, требуя справедливости в связи со смертью Джорджа Флойда и стремясь положить конец серии убийств афроамериканцев, совершаемых полицейскими. Как отмечает CNN, хотя волна протестов в знак солидарности прокатилась по всему миру, именно в Соединённых Штатах ситуация с полицейским произволом обстоит наиболее серьёзно по сравнению с любой другой развитой страной.

Сравнив США с другими странами, входящими в «Большую семёрку» или занимающими ведущие позиции в глобальном индексе демократии, телеканал пришёл к выводу, что, «когда речь идёт о полиции и уголовном правосудии, Соединённые Штаты заметно выделяются, а темнокожие американцы страдают несоразмерно сильнее».

Несмотря на то что не существует единой общенациональной базы данных, содержащей информацию о том, сколько американцев погибает от рук полицейских, и приходится полагаться лишь на приблизительные оценки, они рисуют довольно мрачную картину.

Обзор средств массовой информации, проведённый Бюро судебной статистики Министерства юстиции США, показал, что за десять месяцев с июня 2015 года по март 2016 года было зарегистрировано в общей сложности 1348 смертей, предположительно связанных с тем, как полицейские осуществляли арест. Это примерно 135 смертей в месяц, или четыре смерти в день.

Для сравнения, в Великобритании за тот же период времени во время или вскоре после задержания полицией погибли лишь 13 человек. В Австралии при схожих обстоятельствах за 2015 — 2016 год погиб 21 человек.

Среди стран «Большой семёрки», помимо США, наиболее тяжело ситуация обстоит в Канаде. Официальные данные по стране собирают лишь в случае предъявления обвинений офицеру, однако, согласно исследованию телеканала CBC, в период с 2000 по 2017 год во время или вскоре после задержания полицией погибли 461 человек.

Американская полиция также открывает огонь по большему числу людей, чем представители правоохранительных органов в других развитых странах.

В частности, по данным ФБР, в 2018 году офицеры полиции США в результате «убийства в целях самозащиты» застрелили 407 человек. Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с данными The Washington Post, которая насчитала 1004 человека, погибших от рук полицейских в 2019 году, тогда как сайт Mapping Police Violence насчитал 1099 человек.

Несмотря на то что в ФБР признают, что данные могут не отражать полной картины, даже их цифры заметно превосходят число схожих инцидентов во множестве других стран. А полицейские в Новой Зеландии и Великобритании и вовсе обычно не имеют при себе огнестрельного оружия.

При этом полицейские чаще применяют силу к темнокожим, нежели к белым американцам. Афроамериканцы почти в три раза чаще белых сограждан погибают при задержании.

Более того, по данным базы данных World Prison Brief, ежегодно подсчитывающей количество арестантов во всём мире, в США самая высокая численность заключённых в мире, а также самый высокий показатель заключённых на душу населения. В тюрьмах Соединённых Штатов сидят около 2,2 млн человек.

В штатах Оклахома, Луизиана и Миссисипи в 2018 году за решёткой находился один из ста жителей. Для сравнения, самое высокое число заключённых на душу населения после США у Сальвадора, где на 100 тыс. человек приходится 614 заключённых.

При этом треть американских заключённых — темнокожие, несмотря на то что они составляют лишь одну восьмую населения страны. Как отмечает CNN, подобная статистика объясняет причины выхода тысяч американцев на акции протеста по всей стране.