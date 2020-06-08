Историк из США о расовых протестах: мы слышим «предсмертные хрипы» старой Америки

«Панические и маниакальные попытки» политиков остановить расовые протесты в США — это «предсмертные хрипы» умирающей старой Америки, заявил в интервью Der Spiegel историк-афроамериканец Эдди Глод. По его словам, граждане страны сейчас находятся на пороге «революционного момента», который избавит страну от неравноправия и изменит её навсегда.

Нынешние расовые протесты в США связаны со «старой проблемой» страны, а именно утверждением, что жизнь белого человека дороже жизни темнокожего, заявляет в интервью Der Spiegel историк-афроамериканец Эдди Глод. «Это утверждение глубоко укоренилось в том, как организовано общество в США — и как полиция с нами обходится, — объясняет он. — COVID-19 показал эту неприглядную сторону». По словам эксперта, от пандемии пострадало очень много афроамериканцев. Среди них больше случаев заражения, госпитализации и смерти. «И к этому ещё добавились недавние случаи полицейского насилия против афроамериканцев», — негодует Глод.

Убитый полицейскими темнокожий Джордж Флойд — это «символ всего, что не так с США», считает историк: «Наша система породила огромное неравенство, сделала нас всех эгоистичными людьми, которых заботят только конкуренция и вражда, разрушила понятие коллективного блага и порвала общественную сеть безопасности». Мы слышим «предсмертные хрипы умирающей Америки». И эту Америку представляет глава Белого дома Дональд Трамп.

Республиканцы понимают, что их электорат не растёт, а сокращается, объясняет Глод. Христианско-консервативных белых американцев становится всё меньше. Политики же предпринимают «панические и маниакальные попытки», чтобы сохранить то, что уже умирает. «COVID-19 и Джодж Флойд только ускорили этот процесс. Но в то время как погибает старый мир, пытается зародиться новый. А мы — акушеры», — объясняет историк.

Он также недоволен тем, что демократы отказываются возглавить протест. По его словам, они слишком увлечены предвыборной борьбой. Эксперт не исключает, что обе партии и крупный капитал сговорились, чтобы и дальше оставлять работникам одни только крохи. Так что задача протестов не в том, чтобы прогнать Трампа с поста президента и посадить на него кандидата от демократов Джо Байдена, поясняет Глод: «Необходимо сместить моральный акцент страны подальше от Уолл-стрит и Кремниевой долины. Речь идёт о фундаментальной справедливости. В самой богатой стране в мировой истории не должно быть такого большого количества бедных. Мы стоим на пороге революционного момента».

Но проблема расизма касается не только США, добавил историк: «Расизм есть и в Европе, например, в том, что касается темы миграции. В Европе он существует в виде идеологии превосходства белых, которой придерживаются неонацисты. Мы видим, что происходит в Венгрии. Мы видим, что происходит в России. Борис Джонсон победил на выборах, потому что использовал страх «к другим». Расизм — это мировая идеология, которая при этом тесно связана с капитализмом. Так было со времён торговли рабами через Атлантический океан. Так что нам предстоит ещё многое сделать, что создать новый мир. Мы должны рискнуть всем, чтобы этого добиться». Глод предостерегает, что беспорядки продолжатся: «Лучше не станет. Мы летим через шторм. Пристегнитесь покрепче!»