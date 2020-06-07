NYT: Госдепу всё тяжелее продвигать демократию за рубежом — из-за протестов в США они похожи на лицемеров

Американские дипломаты по всему миру столкнулись с серьёзной проблемой: им всё тяжелее распространять демократию за рубежом, когда в самих США мирных протестующих жёстко разгоняют, пишет The New York Times. Как отмечает газета, подобная ситуация, возникшая в результате убийства темнокожего гражданина США Джорджа Флойда в Миннеаполисе, стала настоящим подарком для России и Китая, так они могут использовать эти события для пропаганды своего строя.

Американские дипломаты — лицо Соединённых Штатов по всему миру — столкнулись с серьёзной проблемой: им стало сложно требовать соблюдения прав человека, верховенства права и продвигать демократию за рубежом, учитывая, какой критике подвергаются США из-за жёсткой реакции администрации Трампа на протесты, охватившие всю страну, пишет The New York Times.

Причиной таких проблем дипломатического корпуса стали беспорядки, вызванные смертью темнокожего Джорджа Флойда, которого задержала полиция Миннеаполиса, а также агрессивная реакция правоохранительных органов на протесты.

В частных беседах и в сообщениях в соцсетях профессиональные дипломаты США возмущаются убийством Джорджа Флойда, а также призывом президента США Дональда Трампа отправить на подавление демонстраций военных.

По словам дипломатов, подобные насильственные действия подрывают их критику в адрес автократов за рубежом, а также заставляют усомниться в моральном авторитете США, которые пытаются продвигать демократию и требовать соблюдения гражданских свобод по всему миру. При этом закручивание гаек снабдило враждебные Америке правительства — в том числе Китай, Россию, Иран и Северную Корею — мощным пропагандистским инструментом, с помощью которого они стремятся представить США в весьма нелестном свете.

«Наша работа, как американских дипломатов, состоит в том, чтобы открыть миру Америку, — полагает экс-посол США в Болгарии Эрик Рубин. — Мы всегда указывали на нашу историю как на образец подражания».

«Однако на этой неделе нам демонстративно напомнили, что нам как стране ещё предстоит пройти немалый путь», — добавил он.

По всему миру американские дипломаты стали свидетелями новых митингов за защиту прав человека. Однако их мишенью на этот раз стали вовсе не иностранные деспоты, а Соединённые Штаты.

Перед посольством США в Лондоне, а также офисом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона собрались сотни людей, ратующих за расовое равенство в США. Аналогичные демонстрации развернулись у американских посольств в Париже, Берлине и Копенгагене. Вместе с тем целая плеяда британских законодателей выступила с призывом остановить продажу США слезоточивого газа и резиновых пуль.

На фоне этих событий Госдепартамент признал проблемы, которые «непросто решить», подтвердив, однако, приверженность США к соблюдению принципов свободы слова и верховенства права.

В этом году дипломатам уже пришлось туго, так как правительство США и лично Дональд Трамп подверглись критике за их методы борьбы с пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 100 тыс. американцев.

Бывшие послы и чиновники также упомянули о том, насколько трудно стало защищать американскую правовую систему перед иностранными государствами, учитывая то, что происходит в самих США.

«Теперь, конечно, весь мир видит, что многим американцам систематически отказывают в правосудии», — отметила экс-посол США в Катаре Дана Шелл Смит.

По мнению конгрессмена Тома Малиновски, «использование военных для насильственного разгона мирной демонстрации перед Белым домом стало самым большим из возможных подарков Путину или Си Цзиньпину, а также всем остальным диктаторам по всему миру, которые обожают говорить, что американское правительство ничем не отличается от того, что есть в их стране».

«Самые искушённые из диктаторов не говорят, что они ангелы, — подчеркнул он. — Они говорят, что Америка — это страна лицемеров и фарисеев, потому что мы занимаемся тем же самым, что и они».

Между тем во вторник госсекретарь США Майк Помпео встретился с выжившими в ходе событий 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь. Однако в 31-летнюю годовщину этой трагедии весь мир облетают кадры с солдатами Национальной гвардии США и бронетехники на улицах американской столицы.

Китайские чиновники используют кризисы в США как плацдарм для атак в адрес американских дипломатов. Например, после того как представитель Госдепартамента Морган Ортагус выразила озабоченность насчёт ситуации в Гонконге, заявив, что все «любящие свободу» должны «поддержать верховенство закона и призвать к ответу Коммунистическую партию Китая» пресс-секретарь китайского МИД ответила на это словами «я не могу дышать», — очевидно, намекая на последние слова Джорджа Флойда.

«Если Абу-Грейб и Гуантанамо нанесли большой урон, то нынешняя ситуация для американской дипломатии стала просто катастрофой», — считает экс-дипломат Бретт Бруен.

«Профессиональным послам и чиновникам за рубежом приходится ломать голову над огромным количеством сложных вопросов, — добавил он. — Каким, чёрт возьми, образом я должен объяснить чрезмерно жёсткую реакцию некоторых силовиков на мирные протесты? Но что ещё хуже, смогу ли я переварить оправдание омерзительных комментариев нашего главнокомандующего»?