Stern: шансы Байдена стать президентом сейчас выше, чем когда-либо

Если у Джо Байдена когда-либо был шанс добиться президентского поста, то именно сейчас, полагает корреспондент немецкого журнала Stern Флориан Шиллат. По его мнению, беспорядки в США могут сыграть Байдену на руку, потому что это он, а не Дональд Трамп, стал тем, кто обратился к разобщённой нации с призывом к сплочённости в кризисные времена. К тому же на данный момент Байден опережает Трампа во многих штатах.

Когда в США начались беспорядки, обратился ли президент к своим соотечественникам со словами примирения или речью, призывающей американцев к сплочённости в кризисные времена? Нет, это сделал не он, а его соперник, который повёл себя, как президент, в отличие от Дональда Трампа, считает корреспондент немецкого журнала Stern Флориан Шиллат.

Джо Байден, который может стать кандидатом в президенты от Демократической партии, на этой неделе произнёс в Филадельфии речь, в которой говорил о расколе в стране, полицейском насилии и расизме. Он выразил свои соболезнования по поводу гибели Джорджа Флойда, скончавшегося в результате действий полиции. Таким образом, Байден сказал о многом, о чём не желает говорить действующий президент США.

Выступление Байдена стало настоящим событием в том числе и потому, что с начала кризиса с коронавирусом он практически не появлялся на публике, напоминает издание. Дональд Трамп, который демонстративно преуменьшает масштабы эпидемии, на протяжении этого времени колесил по стране. Теперь же, за пять месяцев до президентских выборов в США, бывший вице-президент страны пошёл в наступление.

Кризис может пойти Байдену на пользу, полагает автор статьи. «Момент кажется идеальным: если у него когда-либо был шанс, то именно сейчас», — пишет немецкий журналист. По всей стране бушуют протесты. Люди разгневаны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, полицейским насилием, расизмом и социальной несправедливостью. Многие американцы тоскуют по стабильности, надёжности и участии — и «по примирителю Несоединённых Штатов Америки», пишет Stern.

Однако вместо того чтобы успокоить страну и объединить её, Трамп делает ставку на развитие конфликта и грозит использовать армию для подавления беспорядков. И тут — выход Джо Байдена: в воскресенье он говорит с протестующими, в понедельник — с представителями общины темнокожих, во вторник — с расколотой нацией. В Филадельфии звучат такие фразы, как «убийство Джорджа Флойда — это сигнал к пробуждению для нации» или «в этой работе (президента США) речь не обо мне, речь о вас, о нас». И везде Байден проявлял участие и появлялся в медицинской маске — иными словами, позиционировал себя полной противоположностью Трампу, заключает Флориан Шиллат.

Тот факт, что Байден некоторое время не появлялся на публике, ему нисколько не повредил, убеждён корреспондент издания. По его мнению, это может стать для Байдена даже преимуществом.

Как отмечается в статье, в общественных выступлениях и телевизионных дебатах Байден то и дело допускал неловкие ляпы. Иногда он путал места, иногда — свою жену, иногда — пост, на который претендует. Тем самым он предоставлял Трампу прекрасный материал для поношения — достаточно вспомнить данное ему прозвище «сонный Джо». «Пандемия парализовала предвыборную борьбу на местах, в одночасье остановила все выступления — и тем самым положила конец серии публичных проколов», — подчёркивает немецкий журнал.

Тем временем, Трамп выступает без устали, используя своё преимущество действующего президента и порой делая обескураживающие замечания, — как было, например, когда он на публике спросил, нельзя ли впрыскивать людям дезинфицирующее средство вовнутрь для борьбы с коронавирусом.

На этом фоне Байден из собственного дома посылал миру послания действительно государственной значимости и призывал страну к совместному преодолению проблемы расизма в США во времена кризиса и пандемии. Говоря о неугомонности президента в недавнем интервью CNN, Байден отметил, что чем больше Трамп появляется на публике, тем больше вредит сам себе. На упрёк по поводу того, что сам он при этом спрятался у себя дома, Байден подчеркнул, что факт остаётся фактом — пока всё работает неплохо. И действительно, Трамп отстаёт почти во всех штатах, пишет Stern.

Уже на протяжении нескольких недель Байден постоянно опережает Трампа на национальном уровне. Опросы показывают, что его поддерживают 48% американцев, тогда как Трампа — 42%. Впрочем, внезапная победа Трампа на выборах 2016 года показала, как мало можно полагаться на прогнозы, составленные на основании опросов.

В ряде американских штатов во вторник прошли предварительные выборы. По предварительным результатам, преимущество на них повсюду получил Байден как единственный оставшийся кандидат на пост президента США от Демократической партии.

Дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, насколько быстро восстановится американская экономика и как будет складываться ситуация с беспорядками вплоть до выборов, а это обстоятельство просчитать нельзя, полагает автор статьи.

У Байдена есть ещё одна проблема — он давно не попадал в заголовки, а если попадал, то не в лучшем свете, пишет немецкий журнал. Например, это касается обвинений в сексуальном домогательстве в 1990-е годы, которое Байден решительно отрицает и которому нет никаких подтверждений. А несколько дней назад демократ подвергся критике, когда в разговоре в темнокожим радиоведущим заявил, что тот «не настоящий темнокожий», если ему приходится задумываться о том, поддерживает ли он его или Трампа. Такие инциденты невыгодны для предвыборной кампании Байдена, подчёркивает издание.

Зато всё больший эффект может производить его центральное послание, которое он уже на протяжении года пытается донести до своих избирателей: американцы должны голосовать за надежду и против страха, за единство и против раскола. «Мы боремся за душу Америки», — так в последнее время звучит ключевой слоган предвыборной кампании Байдена, сообщается в статье. Едва ли в эти дни можно найти более подходящий «политический боевой клич», считает журналист издания.

Дональд Трамп превратил эту страну в поле битвы, на котором старая горечь смешалась с новыми страхами, заявил Джо Байден, выступая в Филадельфии. По его словам, Трамп думает, что раскол в обществе ему на руку. И тут снова прозвучал уже известный лозунг Байдена: «Мы переживаем битву за душу этой нации». Эта битва, наконец, началась, заключает корреспондент немецкого журнала Stern.