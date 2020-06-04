New York Times: Обама поддержал протестующих в США и призвал к реформе полиции
Барак Обама поддержал мирных протестующих, требующих реформы полиции, сообщает The New York Times. Его комментарий во время виртуального круглого стола стал первым официальным заявлением бывшего президента США после убийства Джорджа Флойда, спровоцировавшего массовые беспорядки по всей стране.
Как рассказывает издание, Обама оценил действия манифестантов гораздо более оптимистично, чем президент Трамп и Белый дом: по его словам, лишь «крошечный» процент вёл себя агрессивно. Также первый темнокожий президент напомнил, что Соединённые Штаты были рождены во время протеста в результате Американской революции. «Каждый шаг вперёд в этой стране, каждое расширение свобод, каждое выражение наших глубочайших идеалов завоёвывалось с помощью усилий, которые делали статус кво неудобным, — заявил Обама. — И нам всем стоит быть благодарными тем людям, которые хотят мирным, организованным способом... менять мир к лучшему».
Экс-президент также призвал всех мэров Соединённых Штатов пересмотреть свою политику применения силы и активно заниматься реформой полиции, которая включает обязательную деэскалацию конфликтов, ограничение на стрельбу по движущемуся транспорту, своевременный доклад о случаях насилия и запрет на некоторые способы задержания подозреваемых. Как отметил Обама, в Нью-Йорке и Чикаго уже согласили принять эти меры, а другие города, в том числе Атланта, последовали их примеру. В то же время бывший глава государства подчеркнул, что, по его мнению, «подавляющее большинство» полицейских не являются сторонниками насилия, и предсказал, что многие из них в конце концов поддержат реформы, несмотря на оппозицию некоторых профсоюзов.