Hill: Пентагон направил 1,6 тыс. военных в охваченный протестами Вашингтон

Министерство обороны США отправило 1,6 тыс. военных в район Вашингтона, чтобы при необходимости защитить столицу от беспорядков, пишет The Hill. Представитель Пентагона подчеркнул, что военнослужащие находятся в боевой готовности, но пока не участвуют в подавлении протестов на улицах города и около Белого дома.

Во вторник Пентагон объявил, что министр обороны США Марк Эспер санкционировал перемещение около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности Вашингтона на фоне эскалации напряжённости и протестов в связи со смертью Джорджа Флойда, сообщает The Hill.

Представитель оборонного ведомства Джонатан Хоффман рассказал, что военные дислоцируются на военных базах около столицы, но не в самом округе. При этом он добавил, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но в настоящее время «не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей».

Издание отмечает, что в своей речи перед сотрудниками Марк Эспер подчеркнул, что его Министерство полно решимости «защитить право американского народа на свободу слова и мирных собраний». Сам глава Пентагона взял на себя обязанность «отстаивать верховенство закона и защищать жизнь и свободу, чтобы насильственные действия некоторых не подрывали права и свободы законопослушных граждан».

Как разъясняет американская газета, передислокация военнослужащих является новым шагом администрации Трампа, которая пытается подавить протесты по всей стране. Президент угрожает, что если губернаторы и местные лидеры не станут действовать решительнее, он пошлёт на усмирение недовольных армию.

В статье отмечается, что многие протесты начинались днём с мирных маршей, однако после наступления темноты некоторые из них выливаются в беспорядки. Несколько зданий и магазинов были разгромлены и разграблены, что подтолкнуло Трампа призвать восстановить правопорядок под угрозой использования армии для прекращения насилия, пишет The Hill.