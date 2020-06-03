Hill: Пентагон направил 1,6 тыс. военных в охваченный протестами Вашингтон

Министерство обороны США отправило 1,6 тыс. военных в район Вашингтона, чтобы при необходимости защитить столицу от беспорядков, пишет The Hill. Представитель Пентагона подчеркнул, что военнослужащие находятся в боевой готовности, но пока не участвуют в подавлении протестов на улицах города и около Белого дома.
Во вторник Пентагон объявил, что министр обороны США Марк Эспер санкционировал перемещение около 1,6 тыс. военнослужащих в окрестности Вашингтона на фоне эскалации напряжённости и протестов в связи со смертью Джорджа Флойда, сообщает The Hill.
Представитель оборонного ведомства Джонатан Хоффман рассказал, что военные дислоцируются на военных базах около столицы, но не в самом округе. При этом он добавил, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но в настоящее время «не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей».
Издание отмечает, что в своей речи перед сотрудниками Марк Эспер подчеркнул, что его Министерство полно решимости «защитить право американского народа на свободу слова и мирных собраний». Сам глава Пентагона взял на себя обязанность «отстаивать верховенство закона и защищать жизнь и свободу, чтобы насильственные действия некоторых не подрывали права и свободы законопослушных граждан».
Как разъясняет американская газета, передислокация военнослужащих является новым шагом администрации Трампа, которая пытается подавить протесты по всей стране. Президент угрожает, что если губернаторы и местные лидеры не станут действовать решительнее, он пошлёт на усмирение недовольных армию.
В статье отмечается, что многие протесты начинались днём с мирных маршей, однако после наступления темноты некоторые из них выливаются в беспорядки. Несколько зданий и магазинов были разгромлены и разграблены, что подтолкнуло Трампа призвать восстановить правопорядок под угрозой использования армии для прекращения насилия, пишет The Hill.
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