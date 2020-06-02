Джордж Клуни поставил диагноз Америке: расизм — наша личная пандемия

Гнев и разочарование, выплеснувшиеся на американские улицы после убийства Джорджа Флойда, являются напоминанием о том, как недалеко США ушли от времён рабства, пишет Джордж Клуни в своей статье для The Daily Beast. По мнению Клуни, расизм и расовая дискриминация являются общей американской пандемией, вакцины от которой пока так и не найдено.
Убийство Джорджа Флойда стало ещё одним примером систематически жестокого обращения в отношении части граждан США, пишет Джордж Клуни в своей статье для Daily Beast. При этом, по мнению Клуни, даже после протестов практически ничего не изменится.
Клуни приводит слова американской журналистки Сары Кёниг, подчёркивавшей, что судебная система США отмечена расовой дискриминацией. Кёниг говорила, что чернокожих и прочих представителей цветного населения чаще арестовывают, строже наказывают и выдают им более длительные тюремные сроки.
«Гнев и разочарование, в очередной раз выплеснувшиеся на улицы, — это напоминание о том, как недалеко мы ушли от нашего изначального греха — рабства. Тот факт, что мы больше не продаём и не покупаем людей, не делает нам чести. Нам нужны систематические изменения в правосудии и уголовной системе», — считает Клуни. Кроме того, Клуни отметил, что США нужны политики и лидеры, соответствующие принципам равного отношения ко всем гражданам, а не лидеры, сеющие ненависть и жестокость.
«Это наша пандемия. Она заражает всех нас, и за 400 лет мы пока так и не нашли вакцины. Кажется, что мы даже перестали её искать и просто пытаемся залечить рану каждый в отдельности», — пишет Клуни.
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