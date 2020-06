CNN: Facebook, Twitter, Nike, Netflix — крупные американские компании поддержали антирасистские протесты

Ряд крупных компаний США, начиная от IT-гигантов, вроде Facebook, вплоть до спортивных брендов, таких как Nike, выступил в поддержку массовых протестов, пишет CNN. Руководства предприятий пообещали крупные пожертвования активистам, призвали американцев следовать их примеру и заверили, что сами будут делать всё возможное, чтобы избежать любой дискриминации среди собственных кадров.

На фоне захлестнувшей США волны антирасистских протестов компания Facebook решила пожертвовать $10 млн организациям, занимающимся борьбой с неравенством, сообщает CNN.

«Мы поддерживаем темнокожее сообщество», — написал руководитель компании Марк Цукерберг на своей странице на платформе.

Facebook осудила расизм, призвала к поиску решений назревших разногласий и пообещала более внимательно следить за тем, чтобы среди кадров компании были представлены различные группы общества. Таким образом, предприятие Цукерберга вошло в список IT-фирм Кремниевой долины, высказавшихся в поддержку протестующих. Как отмечает канал, схожие идеи озвучили такие крупные компании, как Twitter, Nike, Netflix и Disney.

В своём заявлении Цукерберг подчеркнул, что $10 млн ситуацию не исправят и что Facebook следует работать более усердно, чтобы уберечь людей от негативных комментариев и предотвратить распространение предрассудков в онлайн-дискуссиях о протестах.

К примеру, как обращает внимание CNN, в отличие от Twitter, Facebook не добавляла никаких знаков с предупреждениями к посту президента Дональда Трампа о том, что «мародёрство может обернуться стрельбой». Как настаивает Цукерберг, его компания решила, что пользователи должны знать о возможных действиях правительства, если оно решит применить силу.

Сама платформа Twitter тем временем добавила на своей странице в графе «Описание» хэштег #BlackLivesMatter («Жизни темнокожих имеют значение»), опубликовала список аккаунтов для тех, кто хочет сделать свою ленту «более многообразной» и узнавать новости от представителей «маргинализированных групп». Кроме того, компания пообещала, что к 2025 году меньшинства, которые мало представлены среди её кадров, будут занимать четверть от всех сотрудников.

Помимо IT-компаний, в антирасистское движение влились и спортивные бренды вроде Peloton и Nike. Peloton объявил о том, что собирается отправить $500 тыс. Национальной ассоциации содействия продвижению этнического населения (National Association for the Advancement of Colored People).

Nike опубликовала в Twitter видео, в котором представила свой знаменитый слоган Just do it («Просто сделай это») в новом свете.

Nike: «Хотя бы раз не делайте этого. Не притворяйтесь, что в Америке не существует проблемы. Не поворачивайтесь спиной к расизму. Не миритесь с тем, что невинные люди лишаются своих жизней. Хватит отговорок. Не думайте, что это вас не касается. Не держитесь в стороне и не молчите».

Стриминговый сервис Netflix заявил, что «хранить молчание — всё равно что быть соучастником» и что его долг перед его темнокожими пользователями, сотрудниками и артистами — отстаивать их права. Руководство Disney пообещало «развивать культуру, в которой непременно будут признаваться чувства и боль» отдельных слоёв общества.

Впрочем, как подчёркивает CNN, не все заявления в поддержку антирасистских выступлений были восприняты позитивно. Так, руководитель Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роджер Гуделл заявил, что действия протестующих «отражают боль, гнев и возмущение», которые чувствуют многие американцы, и что необходимо что-то менять. Критики припомнили Гуделлу, что бывшего игрока НФЛ и активиста движения Black Lives Matter Колина Каперника в лиге никто не берёт в команду с 2017 года — как считают некоторые, именно из-за политических взглядов игрока.