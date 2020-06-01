CNN: Трамп объявил движение «Антифа» террористами — но правых экстремистов трогать не намерен

Правительство США всегда стремилось избегать включения в список террористических организаций любых американских группировок внутри страны, исходя из Первой поправки Конституции, гарантирующей свободу слова — до сего дня, когда Дональд Трамп объявил движение «Антифа» террористами, пишет CNN. Как отмечает канал, несмотря на такое неординарное решение, Трамп не собирается поступать так же с праворадикальными организациями — хотя они и убивают больше людей.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его администрация объявит движение «Антифа» террористической организацией, без всяких сомнений, является неконституционным, поскольку такое решение ставит вне закона членство в американской идеологической группировке, пишет CNN.

В исторической перспективе правительство США всегда избегало объявлять террористами разнообразные американские группировки как левых, так и правых взглядов. Согласно Первой поправке Конституции США членство в подобной организации расценивается как законная реализация права на свободу слова — причём вне зависимости от того, являетесь ли вы сторонником превосходства белой расы или экоактивистом.

Разумеется, оговаривается канал, если американский гражданин, движимый своими экстремистскими убеждениями, совершит правонарушение, то его могут привлечь к юридической ответственности. Тем не менее ему нельзя предъявить официальные обвинения только в том, что он является членом какой-то американской организации.

Вместе с тем, США придерживаются совсем иного подхода к зарубежным террористическим группировкам. Если изучить список террористических группировок, составленный Национальным антитеррористическим центром, то можно увидеть, что все включённые в него объединения базируются за пределами США.

Вступление в такие группировки не попадает под действие Первой поправки и считается преступлением. Например, в последние годы за членство в ИГ* или попытку вступить в него были осуждены десятки американцев. В США подобное правонарушение чревато лишением свободы сроком до 20 лет.

Если Трамп объявит «Антифа» террористической группировкой, то это даст возможность обвинять американских граждан в преступлении только потому, что у них есть убеждения — пусть даже они радикальны и порой воинственны.

Кроме того, продолжает CNN, напрашивается вопрос: почему администрация Трампа не поступила так же с аналогичными экстремистскими группировками правого толка, учитывая, что их члены убивают в США гораздо больше людей, чем левые террористы. Согласно данным исследовательского института New America, начиная с 11 сентября 2001 года правые террористы в США убили по политическим причинам 110 человек, в то время как члены «Антифа» не совершили ни одного политически мотивированного убийства. При этом сторонники идеологии темнокожего национализма убили 12 человек.

Иными словами, считает канал, угроза со стороны правых террористов почти в 10 раз больше, чем угроза, исходящая от левых террористов. Тем не менее администрации Трампа всё же стоит воздать должное за то, что она не так давно включила в список террористических организаций «Русское имперское движение» — группировку сторонников белой расы, базирующуюся в России.

«Однако нет никаких признаков того, что администрация Трампа действительно объявит вне закона членство в американских правоэкстремистских организациях. И на то есть хорошая причина: это, прежде всего, Первая поправка, которая позволяет американцам придерживаться разнообразных экстремистских убеждений, не опасаясь преследования, — и это касается в том числе и сторонников «Антифа», — подытоживает CNN.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.