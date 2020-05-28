Fox News: CNN встал на сторону погромщиков в Миннеаполисе, потому что любит сеять расовую вражду

После того как стало известно о смерти чернокожего Джорджа Флойда от рук полиции, улицы американского города Миннеаполис наводнили толпы людей. По версии CNN, это были протестующие, требующие от властей ответов и правосудия. Однако беспорядочное насилие и битьё машин похоже, скорее, на погром, чем на акцию протеста, допустимую в демократическом обществе, подчёркивает Fox News.
На данный момент нам известно, что Джордж Флойд умер, будучи в руках полиции. Как вы только что слышали, ФБР начало расследование. И когда это расследование завершится, мы будем знать гораздо больше. Возможно, что как минимум один сотрудник полиции будет привлечён к уголовной ответственности по этому делу. Просто догадка, но это кажется вероятным.
Итак, вот факты на сегодня. А вот ещё один факт: то, что произошло вчера вечером в Миннеаполисе, не было политическим протестом. Это был погром.
КРИКИ: (Неразборчиво.) Так, не бейте эту машину! Не бейте машину! Сломайте это (нецензурно)! Сломайте это (нецензурно)!
Так выглядят погромы. Это произошло вчера вечером. Как вы можете видеть, это происходит и сейчас.
Хотим внести ясность: мы показываем вам эти кадры не в защиту поведения отдельных сотрудников департамента полиции Миннеаполиса. Нет. Мы защищаем общество как таковое. Погромы — именно то, чего вам не нужно!
Отвратительные мнения, жестокость полиции, назойливые орнитологи, грубые надменные дамочки, выгуливающие собак в парках больших городов*… Всё это плохо. Но ничто из этого даже рядом не стояло с тем, что вы только что видели. Беспорядочное насилие агрессивных толп — угроза для каждого американца, вне зависимости от цвета кожи, происхождения и политических взглядов.
Демократия не может существовать, когда люди устраивают погромы. Погром — это форма тирании: сильные и готовые на насилие притесняют слабых и невооружённых. Это притеснение! Однако CNN это приветствует и даже подстрекает к этому. На CNN погромщики стали протестующими.
CNN: Экстренная новость этой ночи. В Миннеаполисе происходят столкновения протестующих с полицией. После смерти Джорджа Флойда протестующие требуют правосудия. Я знаю, что это была долгая ночь, но люди хотят получить ответы!
Полиция выстроилась на улицах, применяет слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разгонять толпы. Во вторник улицы наводнили тысячи людей…
Протестующие со всего Миннеаполиса, пришедшие вчера вечером сюда и в ещё одно место, требуя большей ответственности и ответов…
Это была ложь. И трудно переоценить, насколько эта ложь зловеща или насколько опасна для всех нас. Нам часто напоминают, что Америка — страна с очень разнообразным составом населения. Такие страны выживают только в том случае, если группы внутри них могут сосуществовать мирно. К счастью, почти все в Америке хотят мирного сосуществования. Но новостные организации вроде CNN этого не хотят, вот почему каждый день они всеми силами разжигают расовые обиды, чтобы посеять недоверие и ненависть между разными группами. Вечно так продолжаться не может: если так будет и дальше, всё пойдёт прахом. Это совершенно ясно.
Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.
* Намёк на распространившуюся в сети видеозапись ссоры орнитолога с женщиной, выгуливающей собаку в парке без поводка. Инцидент имел большой резонанс в США (прим. ИноТВ).
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