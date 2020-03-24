Fox News: по случаю пандемии американские демократы сеют расовую рознь

Конгресс США никак не может принять закон, который бы облегчил положение американцев во время пандемии коронавируса, потому что демократы «напичкали» законопроект расовыми идеями, передаёт Fox News. Так, экспертов по борьбе с COVID-19 предлагается выбирать по признаку расы и инвалидности, а всех работодателей, получающих помощь от государства, хотят обязать отчитываться о цвете кожи сотрудников.

В Америке сейчас, конечно же, страшно жить: американцы боятся, что могут умереть от этой болезни, или что дорогие им люди могут умереть, или что они могут потерять работу, или что катастрофа может навсегда покалечить страну, в которой они выросли. Это момент ужаса. И в этот момент нам нужна мудрость и стойкое руководство со стороны наших лидеров. Нам нужен альтруизм. Нужно, чтобы они больше заботились о вас, чем о себе. Но в конгрессе так не делают.



Некоторые члены конгресса в первую очередь озабочены тем, как бы спасти собственный инвестиционный портфель, или сделать тупые узкопартийные заявления, или предаться своим гаденьким идеологическим навязчивым идеям. Хотите знать, почему конгресс ещё не принял законопроект, призванный помочь стране пережить это? Вот почему.



Сегодня обнародованы подробности плана демократов. Огромная часть предложения не имеет ничего общего с противодействием пандемии, от которой мы страдаем. Прочтите! И вы найдёте отвратительные подачки маленьким группам интересов, добавленные туда лоббистами.



Что ещё хуже, законопроект пропитан жестоким мракобесием политики, основанной на групповой принадлежности. В то время как Америка так отчаянно нуждается в сплочённости, демократы не отказываются от намерения расколоть эту страну на воюющие племена. Это шокирует.



Сегодня, когда Нэнси Пелоси спросили о законопроекте, она возложила ответственность на Папу Римского.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: В минувший четверг папа Франциск предложил миру эту молитву: «Просвети тех, кто в ответе за общее благо, чтобы они могли знать, как заботиться о тех, кто вверен их попечению». Сегодня демократы в палате представителей представляют Акт о попечении над рабочими и семьями. Законопроект, берущий под попечение здоровье, заработок и благополучие американских рабочих. Республиканский законопроект в сенате ставил на первое место корпорации, но из-за настойчивости лидера (сенатского меньшинства. — ИноТВ) Чака Шумера и демократов в сенате был достигнут прогресс.



Даже по вашингтонским стандартам это беспрецедентное бесстыдство! Цитировать Папу Римского!



Коронавирусный законопроект святой Нэнси в данный момент насчитывает более 1400 страниц. И не из-за того, что это тонко выверенное решение, которое поможет стране пережить это бедствие. Нет. Он потому такой длинный, что демократы в палате представителей напичкали его совершенно посторонними политическими приоритетами. Политика, основанная на групповой принадлежности, разжигание расовой розни, как обычно. Глобальное потепление, открытые границы. Вам стоит его прочесть!



Вот лишь часть того, что вы найдёте, если прочтёте. Законопроект потребует от каждой корпорации, получившей помощь в связи с коронавирусом, иметь специальных сотрудников и бюджет для инициатив по «многообразию и инклюзивности» — на протяжении как минимум пяти лет с момента получения денег. Потому что это же обеспечит Америке здоровье и процветание! Как обеспечивало до сих пор!



Больше буквоедов будут удостоверяться, того ли вы цвета, прежде чем примут вас на работу. Ага. Компаниям также придётся представлять государству подробные расовые доклады с указанием пола и цвета кожи членов правления. Придётся доказывать, что ты даёшь достаточно денег фирмам, принадлежащим женщинам и небелым. И, конечно же, отчитываться в расходах на инициативы по многообразию.



В целом, в этом законопроекте слова «многообразный» и «многообразие» упоминаются более 60 раз. Как это связано с пандемией, от которой вы можете погибнуть? Абсолютно никак. Просто ещё больше уродливой расовой политики — в этом они специалисты. По мнению демократов, это сейчас гораздо важнее.



Дальше — хуже. Законопроект выделяет 300 миллионов долларов на создание рабочих мест для экспертов, которые бы управляли подготовкой и реагированием на коронавирус. Это критически важная работа! Но вместо того чтобы во время чрезвычайной ситуации общенационального масштаба искать самых квалифицированных людей… А это единственный критерий, который сейчас вообще должен иметь значение. Точка. Есть ли у вас квалификация? Но вместо этого законопроект предписывает набирать сотрудников по признаку расы и инвалидности. Это безумие. Опасное безумие. Кому какое дело до цвета кожи ваших учёных?



Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.