Бывший сотрудник ФБР: советскую пропаганду взяли на вооружение американские демократы

В 1960-е и 1970-е годы подпольные коммунистические организации в США утверждали, что вся американская государственность пронизана расизмом; сегодня то же самое говорят кандидаты от Демократической партии, заявил в интервью Fox News бывший зампомощника директора ФБР Терри Тёрчи. По его словам, советские, российские и китайские спецслужбы всегда делали ставку на то, что Америку погубят конфликты на расовой почве.

Наиболее вероятным выдвиженцем от Демократической партии остаётся Берни Сандерс — и с точки зрения букмекеров, и с точки зрения здравого смысла. И это серьёзная перемена. Десятки лет невозможно было и помыслить, чтобы Америка избрала на высокий пост человека, называющего себя социалистом. Последним, наверное, был Генри Уоллес. А теперь представляется неизбежным, что на каком-то этапе социалисты возьмут под контроль Демократическую партию. Большинство людей этого не ожидало. Как же так вышло?



Терри Тёрчи — бывший заместитель помощника директора ФБР по борьбе с терроризмом. В свет выходит его новая книга «С их собственных слов: усилия Демократической партии по созданию коммунистической Америки». Сегодня он с нами.



Большое спасибо, что нашли для нас время, Терри.



ТЕРРИ ТЁРЧИ, бывший заместитель помощника директора ФБР по борьбе с терроризмом: Спасибо, что пригласили, Такер.



Итак, как же так вышло? Вы говорите, что не удивлены этим. Почему?



ТЕРРИ ТЁРЧИ: У вас был хороший материал про Китай, вступление было просто идеальным. Китай, Куба, Россия — все они десятилетиями желали изменить то, как американцы воспринимают свою систему. Вот чем занимаются их разведывательные службы. Мы говорим о кражах (информации. — ИноТВ), но на самом деле они занимаются тем, что меняют отношение.



Если посмотреть, что было пять-шесть десятилетий назад, в 1960-е и 1970-е, с террористической организацией Weather Underground и Партией самообороны чёрных пантер, обе называли себя сообществами коммунистически настроенных мужчин и женщин, желающих свергнуть правительство США. И они излагали стратегию. Стратегия Weather Underground — это практически слово в слово то, что сейчас говорят демократы, продвигающие социализм и демократический социализм.



Вот что делает книга «С их собственных слов»: она, так сказать, поэтапно рассказывает вам, обрисовывает схему того, как это произошло, каким образом мы, сами того не зная, оказались практически на грани постепенного перехода к коммунизму. Все говорят: «Ни один американец не проголосует за коммунистическое правительство». Так и есть. Они сейчас даже не понимают, что им навязывают социализм. Но, если судить по формулировкам радикальной Weather Underground и по формулировкам платформы Демократической партии от 2016 года, которую называют самой прогрессистской в истории, это одно и то же! Вот что действительно пугает. Вот почему мы написали эту книгу.



Интересно. Опишите, что конкретно это означает. В чём, по-вашему, разница между социализмом и коммунизмом?



ТЕРРИ ТЁРЧИ: Конечно, если вдаваться в подробности, социализм — это когда собственность принадлежит сообществу, а коммунизм — это когда собственность, по сути, государственная. Но я сейчас говорю о том, что мы видели на улицах. Много лет назад мы узнали о том, что делается на самом деле и как это влияет на нашу страну.



Возьмём расовый вопрос. В «Великом плане сопротивления» — так называла свою стратегию Weather Underground — Америка предстаёт как ужасная, ужасная страна. Страна системного расизма, институционного расизма. Такая страна, что нам всем должно быть грустно, наша история рабства должна нас шокировать, и пережить, перерасти это мы не в состоянии.



Что вы слышите от сегодняшних кандидатов-демократов? Системный расизм, институционный расизм, в полиции расисты. Почему Weather Underground выбрала расизм? По той же причине, по которой старый КГБ, новая СВР и китайские разведслужбы продвигают саму мысль о том, что расизм расколет Америку. Они всегда в это верили и сейчас верят.



Но сейчас отличие в том, что всё то же самое распространяет Демократическая партия! Они в буквальном смысле прибрали к рукам слова, действия и политику коммунизма в советском, российском и китайском стиле. К этому они и движутся, я вам гарантирую.



Дата выхода в эфир 19 февраля 2020 года.