WT: американскую молодёжь поразила «историческая амнезия» — они забывают «угрозы коммунизма»

Исследования общественного мнения показывают, что молодые американцы всё положительнее относятся к социализму и коммунизму, и всё хуже — к капитализму, сообщает The Washington Times. Как стало известно из «Доклада об отношении американцев к социализму, коммунизму и коллективизму», представленного Фондом памяти жертв коммунизма, половина представителей поколения Z (от 15 до 22 лет) и миллениалов (от 23 до 39) не испытывают негативных чувств к понятиям «социализм» и даже готовы поддержать на выборах кандидата-социалиста.

Семь из десяти американских миллениалов — представителей поколения, появившегося на свет с начала 80-х до конца 90-х годов, — как минимум допускают, что могут проголосовать на выборах за кандидата-социалиста и в целом всё более положительно воспринимают коммунизм и марксизм, сообщает The Washington Times со ссылкой на четвёртый ежегодный «Доклад об отношении американцев к социализму, коммунизму и коллективизму», который готовится американским Фондом памяти жертв коммунизма.



Как пишет американское издание, доклад свидетельствует о том, что миллениалы и поколение Z — то есть люди младше 23 лет — всё меньше поддерживают капитализм: рейтинг положительного отношения к капиталистической системе по сравнению с предыдущим годом сократился в этих группах на 6 и 8 процентных пунктов соответственно.



«В нынешнем докладе можно во всей красе лицезреть историческую амнезию на угрозы коммунизма и социализма», — прокомментировал публикацию исследования исполнительный директор Фонда памяти жертв коммунизма Марион Смит.



«Виноватым» в такой смене настроений называют образование, говорится в материале WT. В частности, как утверждается в докладе фонда, представители поколения Z и миллениалы в ходе исследования «значительно чаще заявляли о том, что в начальной, средней и старшей школе, а также в колледже коммунизм им представляли в положительном свете», чем представители поколения X, «бэби-бумеров» и «молчаливого поколения».



«Раз мы не прививаем нашим самым молодым поколениям историческую правду о 100 миллионах жертв, убитых коммунистическими режимами за минувший век, нам не стоит удивляться тому, что они будут готовы принять идеи марксизма, — цитирует The Washington Times Мариона Смита. — Нам нужно удвоить усилия, с тем чтобы просветить американскую молодёжь об истории коммунистических режимов и опасностях социализма сегодня».



По данным Фонда памяти жертв коммунизма, капитализм в целом по-прежнему воспринимается в американском обществе более положительно, чем социализм, коммунизм и марксизм: к этому строю благосклонно относятся 58% американцев — то есть почти столько же, сколько в прошлом году (61%). Вместе с тем, среди представителей поколения Z и миллениалов капитализм положительно воспринимают лишь половина опрошенных, говорится в материале WT. Кроме того, половина опрошенных миллениалов признались, что с «достаточно высокой вероятностью» проголосуют за кандидата-социалиста, а 20% — что поддержат такого кандидата с «крайне высокой вероятностью».



Наконец, согласно докладу фонда, к понятию «коммунизм» положительно относится каждый третий миллениал (на 8 процентных пунктов больше, чем в 2018-м). Представители поколения также благосклоннее остальных относятся к понятию «марксизм» — его положительно воспринимают 35% миллениалов.



Как уточняет обозреватель The Washington Times, в исследовании общественного мнения, проведённом по заказу Фонда памяти жертв коммунизма для своего доклада, приняли участие 2100 американцев. При этом к поколению Z в рамках исследования причисляли людей в возрасте от 15 до 22 лет, к миллениалам — от 23 до 38 лет, к поколению X — от 39 до 54; к «бэби-бумерам» — от 55 до 73, а к «молчаливому поколению» — от 74 и старше.