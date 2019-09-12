Onet: волна европейского популизма отошла назад, но всё ещё опасна

Возможно, пик популизма в Европе и остался позади, но всё равно не следует списывать его со счетов, пишет журналист Пол Тейлор. На портале Onet он предупреждает: общественная и экономическая напряжённость никуда не делась, поэтому семена гнева и агрессии по отношению к приезжим в Европе падают на благоприятную почву.

«Несколько недавних событий, а также голосований — в Италии, Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Словакии и Чехии — наводят на мысль, что заканчивается хорошая полоса для националистических движений, которые внесли столько суматохи в политику на всём континенте. Варвары бешено воют, что им не удалось сломать ворота», — пишет на портале Onet журналист Пол Тейлор.

Однако это совсем не значит, что спала общественная и экономическая напряжённость, которая привела к тому, что многие малообеспеченные избиратели из рабочего класса и из деревень отвернулись от традиционных партий, парламентарных систем, а также ЕС. Но почти нигде популисты не оказались в состоянии обеспечить большинство для своего радикального антиевропейского курса, объясняет автор.

Наиболее наглядный пример — это Италия. Бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини, чья крайне правая «Лига» создавала в нелёгком альянсе с Движением пяти звёзд первый в Западной Европе чисто популистский кабинет, признал, что страна уже созрела для резкого поворота вправо, и в середине августа расторг коалицию, требуя внеочередных выборов.

В то время как «Il Capitanо» триумфально прогуливался по пляжу, позируя с голым торсом для селфи с фанатами и бросая оскорбления в адрес Рима, его манёвр, который должен был дать ему больше власти, потерпел фиаско. Тем временем его прежние партнёры по коалиции решили создать правительство с левоцентристской Демократической партией. Италия отошла от края пропасти хотя бы на мгновение. Она начинает снова проводить более умеренную и уступчивую по отношению к ЕС экономическую и миграционную политику.

Поражение Сальвини ослабило рейтинг его партии в опросах и породило первые серьёзные сомнения касательно его управленческих талантов, но итальянское колесо фортуны крутится очень быстро — несостоявшийся вождь и мастер соцсетей может вскоре вернуться, если в экономике ничего не тронется с места, а новая коалиция сама развалится, считает журналист.

Ещё одно доказательство поражения популистов — это Великобритания. У Бориса Джонсона был план завоевать популистов популизмом, он пообещал, что выведет страну из ЕС любой ценой — 31 октября, даже если это будет означать выход без договора. На прошлой неделе его планы разбились в пух и прах.

Новый премьер, который, будучи лидером кампании за выход из ЕС, пообещал принять контроль из рук Европы, уже после первого голосования в палате общин потерял контроль над брекситом, пусть и на какое-то время.

Третий пример — это Франция. Президент Эммануэль Макрон еще полгода назад имел серьёзные неприятности из-за движения «жёлтых жилетов», которое каждую субботу проводило внезапные протесты. К тому же рейтинг Национального объединения Марин Ле Пен только рос.

Сегодня Макрон снова контролирует ситуацию. Активность «жёлтых жилетов» снизилась, пусть и временно, а на европейских выборах Ле Пен не удалось достичь успеха для политического перелома. Безработица уменьшается, с экономикой всё не так уж плохо — следовательно, создаётся впечатление, что во Франции популизм уже «ударил по своему стеклянному потолку», подчёркивает автор.

В Австрии коалиция консерваторов и крайне правой Австрийской партии свободы рухнула в мае, когда были обнародованы записи, на которых лидер этой антимигрантской партии якобы предлагал российской бизнесвумен выгодные контракты взамен на нелегальное финансирование. Хотя отодвинутая от правления партия продолжает пользоваться почти 20%-ной поддержкой по опросам, она скорее всего не вернётся к власти на внеочередных выборах, рассказывает Тейлор.

Также в Испании популисты крайне левого и правого толка, кажется, теряют поддержку, в то время как популярность набирает правительство социалиста Педро Санчеса.

В Германии партия «Альтернатива для Германии» улучшила свои результаты в региональных выборах в Бранденбурге и Саксонии на востоке страны, но она продолжает оставаться в оппозиции. Все мейнстрим-партии полны решимости держать её на расстоянии от власти как на местном, так и на федеральном уровне.

Стоит, однако, помнить, что правые националистические партии достигли показательных успехов на майских евровыборах в Польше и в Венгрии, и они продолжают сопротивляться давлению ЕС в плане верховенства закона и нарушения гражданских свобод. Под вопросом стоит то, потеряет ли в октябрьских выборах фактический хозяин Польши Ярослав Качиньский большинство, несмотря на программу, соединяющую социальные расходы с нравственным консерватизмом в соответствии с предписаниями католической церкви.

Более того, страхи перед волной антилиберального популизма, которая захватит всю Восточную Европу, оказались преувеличенными. Президентские выборы в Словакии выиграл либеральный и демократический кандидат. Чешский миллиардер Андрей Бабич вынужден справляться с массовыми протестами, которые вызывает конфликт интересов между его бизнес-деятельностью и политикой, добавляет автор.

Политики мейнстрима не должны признавать ослабления волны популизма как повод для того, чтобы отказаться от бдительности. Факторы, накручивающие популистов, в политике продолжают действовать. Частичная эрозия фундаментов демократии XX века в Европе — партий, профсоюзов, религиозных организаций, уверенности в трудоустройстве — приводят к тому, что общественная жизнь стала нестабильной. Растущее неравенство доходов, опасения притока мигрантов, исчезновение низкоквалифицированной работы в результате глобализации — всё это представляет собой рассадники политики, питающейся гневом и агрессией в отношении чужих как в Европе, так и в Соединённых Штатах.

«Социальные сети создают пространство для незамедлительного проявления различных форм протестов, укреплённых дополнительно фейковыми новостями и другими формами манипуляции. Более того, полулистам вовсе необязательно находиться у власти, чтобы навязывать свою программу по таким вопросам, как миграция. В этом случае им удалось переместить центр тяжести переговоров с того, как лучше принимать беженцев и интегрировать экономических мигрантов, на то, как защитить «европейскую крепость» и осложнить им прибытие на европейский континент, несмотря на то, есть ли у них обоснование для получения убежища. Возможно, волна отступает назад, но осталось ещё многое, что нужно будет после неё убрать», — резюмирует на портале Onet журналист Пол Тейлор.