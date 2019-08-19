Le Figaro: разделяй и властвуй — как Путин играет на слабостях европейцев

Продолжая политику советских вождей, Владимир Путин старается рассорить Соединённые Штаты и Евросоюз, который он считает неопасным и бюрократическим объединением, пишет Le Figaro. Президент России пользуется проблемами отдельных стран (Франции, Германии, Великобритании) для усиления своего влияния, а также поддерживает популистские партии, пришедшие к власти в нескольких европейских государствах, считает газета.

Накануне встречи лидеров России и Франции в Брегансоне, которая пройдёт в этот понедельник, Эммануэль Макрон заявил о своём желании активнее работать над восстановлением отношений с Москвой ввиду важности этой евразийской страны и её значимой роли на мировой арене. Однако Le Figaro задался вопросом, что именно подразумевает возобновление диалога на фоне новой холодной войны и отсутствия доверия между Европой и Россией.

Издание рассказывает, что за исключением ельцинского проевропейского периода российские руководители десятилетиями так или иначе придерживались одной и той же политики, чтобы распространить своё влияние на Европу, которая для них была попеременно объектом зависти, восхищения и раздражения. Они постоянно пытались рассорить европейцев и американцев, поставив под сомнение надёжность НАТО и 5-й статьи, которая с 1945 года гарантирует безопасность демократической Европы. Путин продолжает видеть своим главным стратегическим врагом Соединённые Штаты и предпочёл сделать союзником Китай, несмотря на очевидные угрозы. Как и в советский период, путинская Россия так же игнорирует Евросоюз, считая это объединение (и небезосновательно, по мнению Le Figaro) бюрократическим и неопасным противником. Поэтому глава государства предпочитает двусторонние переговоры со странами — членами союза — в частности, Германией, Францией и Великобританией, — чтобы лучше «разделять и властвовать».

Как и коммунизм во времена СССР, при Путине также существует государственная идеология: национал-популизм с оттенками консерватизма. Хозяин Кремля пытается распространить его на другие государства, выступая в качестве защитника христианской Европы и налаживая политические и финансовые контакты с группой ультраправых партий. Такие партии, названные специалистом по истории России Франсуазой Том «Путинтерном» по аналогии с Коминтерном, демонстрируют способность бывшего агента КГБ находить уязвимости врага.

Французская газета обращает внимание, что равновесие сил в регионе кардинальным образом изменила текущая ситуация: Европа ослаблена проблемами с иммигрантами и радикальным исламом, чем пользуются популисты, а также переживает кризис самоидентификации. Такая обстановка подготовила благодатную почву для «спецопераций по очаровыванию» от президента Путина и его гибридной войне с помощью дезинформации.

Несмотря на отравление Скрипалей, запутавшаяся в брексите Великобритания не может противостоять Москве. Это придало Путину достаточно смелости, чтобы как ни в чём не бывало внести предложение о возобновлении диалога, не уступив ни на йоту. Франция, со своей стороны, охвачена протестами «жёлтых жилетов», экономически ослаблена и в натянутых отношениях с Германией, однако хочет играть роль международного посредника, например, в иранском кризисе. Поэтому в русско-французских отношениях Путин также чувствует себя в сильной позиции, а прокремлёвские телеканалы не преминули высмеять президента Макрона, которого, похоже, не воспринимают всерьёз.

Кроме того, российский президент поддерживает хорошие отношения с итальянцем Маттео Сальвини и австрийцем Себастьяном Курцем, венгром Виктором Орбаном и чехом Милошем Земаном. Даже Германия, которая сдерживала российскую агрессию путём объединения Евросоюза по вопросу санкций, сейчас столкнулась с серьёзным кризисом самоопределения, самым очевидным символом которого является АдГ («Альтернатива для Германии»). Владимир Путин чувствует своё могущество, пока трамповская Америка получает злорадное удовольствие от дестабилизации собственных союзников.

Как отметил Уильям Кортни, аналитик компании Rand Corporation, в такой ситуации, когда Россия «идёт в наступление» и «ставит акцент на политическом конфликте и военном вмешательстве», диалог, на который уповают «реалисты», может не принести желаемых результатов. По мнению специалиста, лучше воспользоваться методом Рейгана: американский президент в начале своего срока нарастил мощь и проводил контратаки против дезинформации, перейдя к настоящим переговорам только после прихода к власти Горбачёва. «Европе нужна Россия, однако она (Европа. — Ино ТВ) должна укрепить себя изнутри путём разрешения своих фундаментальных проблем, если хочет влиять на будущее России, вместо того чтобы позволять России сегодняшней себя ослаблять», — заявил Кортни в интервью Le Figaro. Он также уверяет, что сила России, которую демонстрирует Путин на международной арене, в реальности скрывает под собой беспорядки в стране, коррупцию и в значительной степени деморализованное население.