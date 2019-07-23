Швейцарский эксперт: Запад может сдержать Россию и без ядерной гонки

Для сдерживания России после отмены действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Западу не нужно вступать в ядерную гонку, пишет на страницах Neu Zürcher Zeitung Оливер Трэнерт, эксперт из Швейцарской высшей технической школы. По его мнению, размещение новых ракет в Европе может стать для ЕС «серьёзной проверкой на прочность», ведь одни страны выступают резко против этой инициативы, а другие её приветствуют. Вместо этого он предлагает использовать для устрашения Москвы обычное вооружение.

С точки зрения безопасности, прекращение срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станет для Европы важной вехой, пишет на страницах Neu Zürcher Zeitung эксперт из Швейцарской высшей технической школы Цюриха Оливер Трэнерт. По его словам, это Россия нарушила соглашение, поэтому выход из него США был вполне последовательным шагом. Но это не значит, что НАТО нужно вступать в ядерную гонку и размещать в Европе новые ракеты.

Такой подход приведёт к конфликтам между европейскими государствами, объясняет Трэнерт. К примеру, в Западной Европе к этой инициативе относятся скептически. Особенно в Германии она может встретить серьёзное сопротивление. В то же время восточноевропейские страны — и главным образом Польша — её приветствуют. Размещение нового ядерного оружия станет для ЕС «серьёзной проверкой на прочность». «Именно в эту ловушку хочет заманить НАТО Москва. И альянсу нельзя в неё попадать», — советует эксперт.

Важно понять, что Россия — это больше не Советский Союз, продолжает автор. Сегодня, несмотря на успехи в проведении военной реформы, Москва не способна провести полномасштабное вторжение. Россия скорее представляет «региональный вызов» для восточного фланга НАТО, считает Трэнерт.

Однако в сфере военного планирования ядерное оружие играет для Кремля всё большую роль. В Западном военном округе страны размещается всё больше ракет. Россия обладает преимуществом по числу единиц нестратегического ядерного оружия. На Западе опасаются, что Москва может оккупировать Прибалтику и пригрозить НАТО ядерной эскалацией, чтобы оно не вмешивалось. «Если такой сценарий произойдёт, альянс окажется бумажным тигром», — констатирует автор.

И хотя такое развитие событий маловероятно, всё же Запад должен быть к нему готов. Для этого необходимо повышать боеготовность войск быстрого реагирования в странах Балтии. Также важно реализовать согласованную в июне 2018 года «Инициативу готовности НАТО». Всё это поможет в устрашении Москвы с помощью обычного вооружения и повлияет на расчёт рисков в Кремле, объясняет эксперт.

Альянс должен иметь возможность угрожать военным объектам в тылу России, продолжает автор. Но для этого нужны не ядерные ракеты, а обычные. К тому же НАТО необходимо приложить большие усилия для защиты важных узловых пунктов, например, командных центров и аэропортов от ракетных ударов со стороны Москвы.

Также американцы могли бы разместить ядерное оружие, желательно малой мощности, на кораблях и подводных лодках, а также увеличить число крылатых ракет морского базирования. Цель заключается в том, чтобы Россия осознавала угрозу возможного ограниченного ядерного удара. Не менее важным Трэнерт считает развитие программы по совместному использованию ядерного оружия. Нужно обновлять все необходимые для этого системы, а также обеспечить боевыми самолётами страны — члены НАТО, настаивает автор. Это позволит объединить ядерную безопасность США и Европы, а также распределить финансовое бремя между государствами, входящими в Североатлантический альянс. Если этого не сделать, у Москвы появятся новые возможности для ослабления обороноспособности Запада, предостерегает эксперт.