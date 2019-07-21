Welt: Западу следует говорить с Россией, а не гневно отмалчиваться

Старый двухполярный мир безвозвратно ушёл в прошлое, влияние Китая растёт, а Россия не настолько сильна, как ей хотелось бы, пишет немецкая газета Die Welt. В современном мире царит беспорядок, и для урегулирования кризисов Западу следовало бы поддерживать диалог с Россией, но вместо он предпочитает гневно отмалчиваться, досадует автор статьи историк Михаэль Штюрмер.

Времена двухполярного мира прошли, влияние Китая растёт, а Россия не так сильна, как хочет думать, пишет немецкая газета Die Welt. Западу следовало бы поддерживать диалог с Москвой, но вместо этого он «теряется в гневном молчании», отмечает автор статьи Михаэль Штюрмер, призывающий Запад проявить больше понимания и разумного подхода в отношениях с Россией.



В присутствии военных НАТО на дорогах и в лесах Литвы нет ничего необычного — они проводят учения и сообщают, что происходит неподалёку от границы с Россией. Это не столько военные манёвры, сколько продолжение политического общения с применением военных средств — своего рода символическая коммуникация с Россией. Странам Балтии дают понять, что не бросят их на произвол судьбы перед «медвежьей берлогой», поясняет издание. В свою очередь России подаётся знак о том, что западный альянс по-прежнему придерживается договорённостей, достигнутых два десятилетия назад при вступлении Польши и стран Балтии в НАТО, то есть, отказа от размещения ядерного оружия, крупных военных подразделений и большого количества оборудования.



Присутствие войск НАТО в Прибалтике является воплощением действующего договора, не больше и не меньше, уверяет историк и журналист Die Welt в своей статье. Система контроля над вооружениями и разоружения, способствовавшая поддержанию стабильности после окончания холодной войны, сейчас находится в бедственном состоянии, политическое урегулирование малоразвито. По большей части это проявляется, когда требуется срочное вмешательство Совета Россия — НАТО: альянс отказывается от участия в процессе.



Вместо того чтобы старательно поддерживать сохранившиеся линии контакта, обе стороны погружаются в гневное молчание. Однако между ядерными державами речь не может идти о наказании. «Наказать Россию» — таким был девиз Белого дома, когда Запад отвечал на российскую «аннексию Крыма»* экономическими и финансовыми санкциями. Между тем, ядерные державы должны вести речь только об ограничении конфликта и о его контроле, призывает Михаэль Штюрмер. Он с сожалением отмечает, что именно там, где диалог особенно необходим, его поддерживают меньше всего.



«Это свидетельствует не об искусном управлении делами государства и не о силе в переговорной позиции, а о непреклонности обеих сторон», — подчёркивает автор статьи. По его мнению, это вызывает опасность, что после угрожающих речей реальные конфликты будут развиваться в атмосфере недоверия и выйдут из-под контроля. В эпоху ядерного оружия нужны новые правила — или она не продлится долго, предостерегает немецкий историк.



Штюрмер подчёркивает, что есть множество тем, которые, как и раньше, в большей степени связывают Восток и Запад, чем разделяют их. Например, угроза исламистского терроризма, касающаяся и Москвы, и Вашингтона, и Парижа или Лондона, а также риски, связанные с развитием искусственного интеллекта в военной сфере и новыми системами вооружений, которые становятся всё более эффективными, быстрыми, опасными и неконтролируемыми, перечисляет автор. В руках неиспытанных властных элит современное оружие становится вдвое опаснее, предостерегает корреспондент Die Welt.



Как отмечается в статье, прежняя система двусторонних договоров нуждается в новой геометрии в связи с тем, что Китай движется к статусу мировой державы. Двухполярная система прошлого не может в полной мере охватить современные политические реалии. Поэтому жалобы на то, что Россия уходит от прежней структуры миропорядка, конечно, справедливы, но не конструктивны, считает Михаэль Штюрмер. Он поясняет, что Кремль обращается к тому, что сейчас находится в стадии становления. Кроме того, Россия должна выстраивать новую систему баланса мировых сил, а для этого Путину нужен на мировой арене партнёр, которого у него нет.



Европа боится, а США при Трампе стали непредсказуемыми, пишет Die Welt. Китай не позволит собой помыкать ни США, ни России. Напротив, в Москве должны радоваться тому, что Пекин до сих пор не вытащил из архивов соглашения XIX века, по которым русские цари без лишних церемоний забрали себе половину Сибири.



Вместо того чтобы становиться более стабильным и надёжным, мир погряз в стратегическом беспорядке, отмечает немецкая газета. Америка безвозвратно перестала быть центром мира. В настоящее время формируется положение, у которого пока нет ни имени, ни чёткого ядра.



«Ключ к новому миропорядку находится уже не в Вашингтоне и ещё не в Пекине, и уж точно не в Москве — несмотря на успехи Путина», — утверждает Die Welt. Возможно, этого ключа вовсе не существует, предполагает автор статьи. В любом случае, пришло время подойти к ситуации серьёзно, а не ждать, что выход найдётся как-нибудь сам собой. Если как следует взвесить все риски, станет ясно, что невнимание к таким конфликтным ситуациям, как в случае с Крымом, сопоставимо с серьёзным нарушением долга и невыполнением своих обязанностей, подчёркивает издание.



Есть ли смысл в том, чтобы привязывать все аспекты отношений с Россией к возвращению Крыма, которого никогда не произойдёт? Неразумно откладывать урегулирование конфликтов и кризисов до тех пор, пока ситуация не станет ещё хуже, считает Михаэль Штюрмер. Однако где сейчас те каналы для закулисных переговоров, которые обуздали холодную войну? Где аналитические центры, искавшие и порой находившие общий язык? И где политики, которые прозорливо, умело и напористо брались за дело? Ничего этого автор статьи в современном мире не наблюдает — и это «прискорбно, но жизненно необходимо», заключает Die Welt.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).