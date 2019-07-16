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NYT: на учениях спецназа США и НАТО отрабатывают защиту от «зелёных человечков»

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Войскам спецназначения из США и стран НАТО сейчас приходится работать на переднем крае, «противодействуя российской агрессии», пишет The News York Times. Совместные учения коммандос в странах Восточной Европы демонстрируют, как проводятся секретные операции по противодействию «зелёным человечкам» Кремля в «серой зоне» — и хотя пока это ещё не переросло в открытый конфликт, они могут спровоцировать настоящую войну, предостерегает автор.
NYT: на учениях спецназа США и НАТО отрабатывают защиту от «зелёных человечков»
Reuters

Недавняя встреча президентов России и США состоялась всего через несколько дней после завершения масштабных учений, на которых подразделения армейских «зелёных беретов» и военно-морских «котиков» отрабатывали выполнение задач «по оказанию помощи местным силам сопротивления» в Восточной Европе и Прибалтике на тот случай, если им придётся противостоять «маленьким зелёным человечкам», сообщает The News York Times. Под этим названием на Западе обычно подразумевают подразделения «российского спецназа» в форме без знаков различия, которые «в 2014 году помогли Москве захватить* Крым», говорится в статье.

«Тренировки по выполнению секретных задач за линией фронта и прочие действия 1400 коммандос из США и стран-союзниц по борьбе с меняющимися российскими угрозами наглядно показывают глубокие противоречия, существующие в администрации Трампа: если президент обхаживает Москву, то большая часть его правительства видит в России всё более опасного врага», — подчёркивает автор. Согласно пересмотренной американской стратегии «противодействия усиливающимся угрозам» со стороны России и Китая, сейчас американский спецназ действует сообща с партнёрами на «восточном фланге» Европы, чтобы предотвратить «гибридную войну», поясняется в статье.

По словам командования НАТО, эта стратегия включает целый комплекс мероприятий, в том числе намеренное введение противника в заблуждение, кибератаки и информационную войну. Эти угрозы чем-то напоминают времена холодной войны, однако борьба пока ведётся не с помощью оружия в виде бомб и снарядов, а на цифровом фронте, отмечает автор. «Это возвращение в будущее. Войска специального назначения вынуждены работать на переднем крае, противодействуя российской агрессии», — пояснил в интервью The News York Times генерал Ричард Кларк, возглавляющий в Пентагоне командование специальных операций.

На учебном полигоне в нескольких километрах от штаба венгерского спецназа, а также на базах в Болгарии и Румынии коммандос проводили подготовку в рамках сценариев, согласно которым «русские в результате кибератаки» выводят из строя современную технику НАТО, управляемую по космической связи, и средства нанесения высокоточных ударов. «Мы возвращаемся к компасу и карте. Только это, и ничего другого. Старая школа. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — пояснил в интервью The News York Times бригадный генерал Тамаш Шандор, командующий венгерскими силами специального назначения.

Небольшие группы коммандос из десяти стран в ходе учений отрабатывали задачи по скрытному ведению разведки, скрытному приближению к целям и передаче информации местным войскам, а также учились в ночное время переходить линию фронта и незаметно захватывать языка. В то время как их командиры оттачивали навыки организации быстрого и скрытного взаимодействия спецназовцев из разных стран, говорится в статье. Например, в ходе недавнего учебного занятия два десятка венгерских спецназовцев с винтовками М4 и противогазами при поддержке вертолётов провели на рассвете захват заброшенного здания, где «предположительно скрывались пророссийские венгерские сепаратисты, делавшие грязную бомбу из хлора и других опасных химических веществ». Спецназовцы ворвались в здание, успешно захватили «материалы для изготовления бомбы» и «руководителей террористов», пишет The News York Times.

Эти недавние двухнедельные совместные учения на территории Венгрии, Болгарии и Румынии позволили увидеть, как проводятся секретные операции в «серой зоне», говорится в статье: «Это ещё не открытый конфликт. Но они всегда могут спровоцировать именно то, чего стараются избежать обе стороны: настоящую войну». Однако из-за «неожиданного стечения геополитических обстоятельств» американские и венгерские офицеры стараются избегать дискуссий о внутренней политике своих стран, равно как и вопросов о «тесных связях» венгерского командования с Москвой, стараясь «тщательно подбирать слова» при обсуждении противоречий, констатирует автор. «Отношения между военными на самом деле устойчивы к потрясениям на политической сцене», — подчеркнул венгерский генерал Шандор в интервью The News York Times. «Мы слышим эту фоновую музыку, но мы к ней не прислушиваемся», — заверил капитан первого ранга Марк Шейфер из отряда морских котиков, который руководит учениями в Венгрии, а также в соседней Румынии и Болгарии. «Будучи командиром боевой части, я сосредоточился на наших совместных боевых возможностях. Это моя задача», — добавил он.

Между тем президент США Дональд Трамп в мае очень «тепло» принимал «авторитарного премьер-министра Венгрии и одного из ведущих националистов Европы» Виктора Орбана, хотя многих на Западе тревожат меры венгерского руководства, нацеленные против демократических институтов и организаций, и стремление укреплять связи с Москвой, подчёркивается в статье: «Когда 30 лет назад распался советский блок, Венгрия шла в первых рядах, утверждая у себя западные ценности. Но после прихода к власти Орбана в 2010 году она следует другим курсом». Однако во время визита Орбана в Вашингтон Трамп даже не упомянул то обстоятельство, что Венгрия тратит на оборону всего 1,15% своего ВВП, хотя регулярно критикует за это других членов НАТО, а также ничего не сказал относительно усиливающихся энергетических связей Венгрии с Россией, пишет The News York Times.

Эти учения спецназа проходили одновременно с одними из самых крупных военных манёвров под руководством США в Европе при участии тысяч американских и европейских военнослужащих и примерно 50 кораблей, которые приняли участие в «имитации наступления» на балтийском побережье недалеко от России, отмечает автор. При этом американские коммандос готовятся противостоять России не только в Восточной Европе и Прибалтике: шведский и норвежский спецназ подсказывает им, какое нужно снаряжение, чтобы можно было не просто выжить в условиях Арктики, где постоянно усиливается соперничество, но и эффективно действовать, совершенствуя «тактические приёмы». Об этом рассказал в интервью The News York Times генерал-майор ВВС Кирк Смит, командующий американскими силами специального назначения в Европе численностью несколько тысяч человек. «Это будет очень длительная и упорная кампания. Они пытаются прорваться там, где есть слабые места. Наша задача — распознать эти слабые места и оказать противодействие таким попыткам, срывая их», — пояснил генерал Смит, комментируя задачу спецназа «противодействовать усилиям русских».

На этом фронте борьбы Соединённым Штатам и их союзникам мешает ещё одно препятствие, ставящее их в невыгодное положение, говорится в статье: «Авторитарным державам, к которым относится Россия, легче вести гибридные конфликты, в основе которых лежит обман и дезинформация». По словам американских представителей, в преддверии выборов на Украине в этом году пророссийские социальные сети уже дважды проводили «дезинформационные кампании» против американского спецназа и обычных войск, пытаясь «посеять недоверие» между Вашингтоном и Киевом. Современные военные берут с собой на поле боя сотовые телефоны, и признаком «новых опасностей» в эпоху интернета служит надпись на чехле смартфона: «Если найдёте меня мёртвым, удалите мою историю в браузере», — заключает The News York Times.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

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