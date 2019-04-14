Daily Star: британский спецназ отправил резервистов в Эстонию, чтобы следить за Россией

Британская Особая воздушная служба отправила два резервных батальона в Эстонию. Цель этих подразделений, в состав которых входят люди гражданских профессий, — отслеживать приграничное перемещение российских войск и анализировать намерения «потенциального противника», пишет Daily Star.

Впервые после окончания холодной войны части Особой воздушной службы (SAS) Соединённого Королевства начали отслеживать российскую активность. Для этой цели в Эстонию были отправлены 21-й и 23-й резервные батальоны британского спецназа, пишет Daily Star.

Это развёртывание является частью так называемого расширенного передового присутствия НАТО. В этой операции помимо SAS участвуют британская пехота, ударные вертолёты Apache и танки. Её цель — предотвратить «внезапные нападения» Владимира Путина на Европу, поясняет издание.

Два батальона SAS находятся в прибалтийской республике уже полгода. Они проводят операции, которые сводятся к слежке за перемещением потенциального противника и анализу его намерений, утверждает Daily Star.

Резервные части британского спецназа состоят из гражданских лиц различных профессий, в том числе юристов, бухгалтеров, архитекторов и врачей. Эти «временные» военнослужащие проходят тщательный отбор и обучаются действующими бойцами SAS, отмечает издание.

По данным Daily Star, в случае если Россия «атакует» Эстонию, войска SAS будут находиться в тылу противника, откуда они будут посылать засекреченные сообщения о передвижении вражеских войск. Бойцы SAS также могут использовать разведывательные беспилотники, чтобы следить за российской активностью вдоль эстонской границы.

«Возможно, резервисты SAS — лучшие резервисты в британской армии. Они по меньшей мере не уступают регулярной пехоте. Они специально подготовлены для операций дальнего наблюдения и разведки», — сообщил изданию источник.

По его словам, регулярные части SAS участвуют в иракской и афганской кампании, поэтому «важная миссия» на границе с Россией была поручена резервистам. «Эти войска являются очень эффективными, располагают множеством видов оружия и включают в свой состав снайперов», — добавил собеседник Daily Star.