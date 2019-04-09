ERR: в Эстонии начинают спецпланировку полигона для манёвров бронетехники НАТО

Эстонские власти объявили о подготовке спецпланировки со стратегической оценкой экологического воздействия, чтобы определить точные границы полигона, адаптируемого для манёвров бронетехники. Спецпланировка предусматривает создание стрельбищ, дорог и прочих сооружений, необходимых для развития бронетанкового потенциала и организации совместных учений с бронетанковыми подразделениями НАТО, сообщает ERR.

Министерство обороны Эстонии приступает к подготовке работ по адаптации полигона Соодла в Харьюском уезде для манёвров бронетехники. Министерство приступило к оповещению владеющих недвижимостью в районе полигона и его окрестностях людей о намерении инициировать государственную спецпланировку вместе со стратегической оценкой экологического воздействия, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что полигон, расположенный в районе водохранилища Соодла на территории волостей Ания и Куусалу, требуется Силам обороны для развития бронетанкового потенциала и проведения совместных учений с бронетанковыми подразделениями союзников по НАТО.

Полигон в Соодла был образован в 2015 году распоряжением правительства. Его площадь составляет 5865 га, длина периметра — около 32 километров. Точные границы полигона будут определены при составлении государственной спецпланировки.

Спецпланировка будет предусматривать создание учебных стрельбищ и площадок, дорог и прочих сооружений, необходимых для организации подготовки войск. Процедура разработки планировки является открытой. Государственная спецпланировка вводится правительством Эстонии.

Дата публикации 09 апреля 2019 года.