ERR: МВД Эстонии ликвидирует дефицит полигонов для обезвреживания опасных снарядов

Эстонские сапёры уже 20 лет жалуются на отсутствие современных полигонов для обезвреживания опасных снарядов, которые соответствовали бы всем стандартам и не представляли угрозы для жителей. Но глава МВД Андрес Анвельт пообещал, что вопрос сдвинется с мёртвой точки и новые полигоны будут постепенно создаваться по всей Эстонии, передаёт ERR.

В Эстонии острая нехватка полигонов для обезвреживания опасных снарядов. Вот уже 20 лет государство не может обеспечить сапёров территорией, которая соответствовала бы всем стандартам и не представляла бы угрозы для жителей и окружающей среды. Однако теперь дело, кажется, сдвинулось с мёртвой точки. Подробности в следующем сюжете.

Точно по такому же сценарию происходит уничтожение артиллерийских снарядов, найденных во время постройки новых зданий и дорожных трасс. Казус заключается в том, что в Эстонии нет ни одного полигона для проведения взрывных работ, который бы отвечал необходимым требованиям безопасности.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт утверждает, что впервые за 20 лет вопрос по строительству полигонов сдвинулся с мёртвой точки.

АНДРЕС АНВЕЛЬТ, министр внутренних дел Эстонии: Один объект за другим: в Сааремаа строится здесь, временно — потому что в следующем году будут и средства для того, чтобы здесь уже... Уже, скажем так, полная программа. Не временная, а полная. То есть, двигаемся к тому, чтобы они были по всей Эстонии.

Ближайший к Таллину временный полигон находится рядом с карьером Мяннику, в нескольких сотнях метров от железной дороги. По словам спасателей, никакой опасности для людей и транспорта нет.

РАЙДО ТААЛЬМАН, руководитель Пыхьяской группы разминирования: Сегодня вероятность того, что какой-либо осколок долетит до поезда, крайне мала. Но для того, чтобы уменьшить вероятность, мы делаем большую работу.

Взрывные пункты делятся на два вида: закрытые и открытые. Открытые подразумевают малую мощность заряда и небольшой радиус разброса осколков. Закрытый пункт — конструкция, выдерживающая мощный взрыв, в которой остаются все осколки.

РАЙДО ТААЛЬМАН: Если у нас возникает малейшая опасность разлёта осколков и угрозы людям, машинам, окружающей среде, то мы всеми способами стараемся избежать этого. Закрытый пункт даёт нам больше возможностей для обеспечения безопасности.

В Мяннику построят полный комплекс для работ по разминированию.

Дата выхода в эфир 25 октября 2018 года.