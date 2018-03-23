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ERR: эстонские, британские и американские военные взялись за «Золотую лопату»
Эстонские пехотинцы отрабатывают ведение оборонительных боёв против британской бронетехники при поддержке вертолётов ВВС США в ходе совместных учений «Золотая лопата», которые проходят на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. В рамках текущего курса обучения это первый раз, когда все подразделения действуют сообща на поле боя, рассказал в интервью ERR командующий Куперьяновским батальоном подполковник Тоомас Тынисте.
ERR: эстонские, британские и американские военные взялись за «Золотую лопату»
Reuters

Около 700 бойцов Куперьяновского пехотного батальона участвуют в проходящих на этой неделе на центральном полигоне Сил обороны учениях «Золотая лопата», главной целью которых является отработка возведения оборонительных позиций и ведение оборонительных боёв против бронетехники.

Помимо подразделений сухопутных войск, в учениях принимают участие вертолёты США UH-60 Black Hawk, которые предоставляют возможность десантирования пехоты при осуществлении контратаки.
 
В роли противника выступают британские механизированные подразделения, входящие в состав международного союзнического батальона, и солдаты срочной службы Калевского пехотного батальона на бронетранспортёрах Sisu XA-188.
 
«Учения «Золотая лопата» является важным этапом в подготовке солдат — в течение проходящего курса обучения это первый раз, когда все подразделения батальона действуют сообща на поле боя. Главный упор делается на взаимодействие с инженерными подразделениями и ведение боя с укреплённых позиций против бронетехники», — сказал командующий Куперьяновским батальоном подполковник Тоомас Тынисте.
 
Дата публикации 22 марта 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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