У неё на это пять причин: эстонцы пояснили, почему их президенту было трудно поздравить Путина

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было очень сложно поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства, заявил глава комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Он также перечислил в интервью ERR пять причин, по которым такое «чувствительное» решение далось Кальюлайд с трудом.

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон назвал пять причин, по которым президенту Эстонии Керсти Кальюлайд было очень сложно принять решение поздравить Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Он также поделился в Twitter постом американского сенатора Джона Маккейна, который назвал поздравление Путина президентом США Дональдом Трампом «оскорблением» для всех граждан России.

Михкельсон отметил, что в дипломатической практике между соседними государствами принято направлять такие поздравления как знак уважения друг к другу. «И в прежние разы президентам Эстонии было непросто принимать такое решение. При этом мы не должны забывать о ряде причин, из-за которых такое поздравление имеет очень чувствительный характер», — сказал политик в среду в интервью ERR.

Среди таких причин Михкельсон назвал отсутствие в России демократического строя, а также честных и свободных выборов; агрессию против Украины и вмешательство в выборы в других странах со стороны Москвы; продолжающиеся попытки расколоть и прямо угрожать новым оружием ЕС и НАТО; неисполнение Россией своих международно-правовых обязательств, включая применение химоружия на территории другого государства; упоминание Эстонии в негативном ключе в ходе предвыборной кампании Путина и сожаление российского президента о распаде СССР.

Председатель комиссии по иностранным делам также поделился опубликованным в Twitter постом американского сенатора Джона Маккейна, известного своими крайними антироссийскими взглядами, где Маккейн резко критикует президента США Дональда Трампа за поздравление Путину. «Американский президент не является лидером Свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на сфальсифицированных выборах. Поступив так с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому отказали в праве проголосовать на свободных и честных выборах», — написал Маккейн.

Старший научный сотрудник аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (European Council for Foreign Relations) Кадри Лийк высказала в соцсетях мнение, что решение поздравить Путина было правильным, но формулировку можно было бы выбрать более умело.

Дата публикации 21 марта 2018 года.