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Washington Examiner: Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

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Сенатор Джон Маккейн обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на президентских выборах, передаёт The Washington Examiner. По мнению Маккейна, этим шагом Трамп оскорбил каждого россиянина, лишённого права на свободные и честные выборы.
Washington Examiner: Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Reuters

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента Трампа за официальное поздравление Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок, сообщает The Washington Examiner.

«Американский президент не может быть лидером свободного мира и при этом поздравлять диктаторов с победой на бутафорских выборах. И поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах и определять своё будущее, включая бесчисленное количество российских патриотов, многим рискнувших ради протеста и противостояния путинскому режиму», — с таким заявлением господин Маккейн выступил в Twitter.

 
Как передаёт издание, поздравления американского президента Владимира Путина также вызвали критику со стороны некоторых СМИ, а также конгрессменов, которые сочли этот шаг «неподобающим» в свете «вмешательства России в американские выборы» и отсутствия «демократического электорального процесса» в самой России.
 
При этом, как напоминает журнал, бывший президент-демократ Барак Обама также звонил Владимиру Путину для того, чтобы поздравить его с победой в 2012 году, «хотя результаты тех выборов также подвергались сомнению»
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источник
Washington Examiner США Северная Америка
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