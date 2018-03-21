Washington Examiner: Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина

Сенатор Джон Маккейн обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на президентских выборах, передаёт The Washington Examiner. По мнению Маккейна, этим шагом Трамп оскорбил каждого россиянина, лишённого права на свободные и честные выборы.
Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента Трампа за официальное поздравление Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок, сообщает The Washington Examiner.
«Американский президент не может быть лидером свободного мира и при этом поздравлять диктаторов с победой на бутафорских выборах. И поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах и определять своё будущее, включая бесчисленное количество российских патриотов, многим рискнувших ради протеста и противостояния путинскому режиму», — с таким заявлением господин Маккейн выступил в Twitter.
An American president does not lead the Free World by congratulating dictators on winning sham elections. And by doing so with Vladimir Putin, President Trump insulted every Russian citizen who was denied the right to vote in a free and fair election. https://t.co/lcQTBi7CA1
Как передаёт издание, поздравления американского президента Владимира Путина также вызвали критику со стороны некоторых СМИ, а также конгрессменов, которые сочли этот шаг «неподобающим» в свете «вмешательства России в американские выборы» и отсутствия «демократического электорального процесса» в самой России.
При этом, как напоминает журнал, бывший президент-демократ Барак Обама также звонил Владимиру Путину для того, чтобы поздравить его с победой в 2012 году, «хотя результаты тех выборов также подвергались сомнению».
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