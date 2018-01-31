ERR: эстонские военные уверены, что женщины справятся со всеми армейскими задачами

Как показывают результаты недавнего опроса, в Эстонии в целом без энтузиазма относятся к службе женщин в армии — однако сами военные воспринимают такую перспективу заметно позитивнее. За последние годы доля женщин в эстонской армии выросла до 9%, приближаясь к среднему по странам НАТО показателю в 11%, сообщает ERR.

Свыше 70% военнослужащих Сил обороны полагают, что женщины на действительной службе способны справиться со всеми задачами. Такие данные приводятся в отчёте Международного центра оборонных исследований, который будет опубликован во вторник, 30 января, сообщили радионовости ERR.

В целом создаётся впечатление, что в Эстонии без энтузиазма относятся к службе женщин в армии. Но те, кого это непосредственно касается — то есть, сами военнослужащие, воспринимают такую перспективу заметно позитивнее, отмечается в исследовании. Опрос проводился среди 800 военнослужащих Сил обороны, из которых 61% ответили, что женщины справятся в армии со всеми задачами, если им обеспечат равные с мужчинами возможности и требования.

В настоящее время действительную службу в Силах обороны проходят 300 женщин, в том числе 15 солдат-срочников. Таким образом, женщин на действительной службе в эстонской армии около 9%, что близко к среднему по странам НАТО показателю (11%). В прошлом году правительство увеличило лимит на число женщин на срочной службе. Если в 2015 году для них было предусмотрено 24 места, то в текущем году — 108.

Дата публикации 30 января 2018 года.